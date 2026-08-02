Avrupa’da göçmen alarmı! Sınırlar kapandı, taşlı müdahale infial yarattı

Fas'tan İspanya toprağı Sebte'ye geçen 69 bin 500 düzensiz göçmen, barınma ve temel ihtiyaç sorunları ile güvenlik müdahaleleri nedeniyle geri dönmeye başladı. Sınırda bir görevlinin göçmene taşla vurduğu görüntüler basına yansırken; İtalya, İspanya ile Schengen uygulamasını askıya alarak hava ve deniz sınırlarında kontrol başlattı.

İTALYA, İSPANYA İLE SCHENGEN'İ ASKIYA ALDI

Yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin İspanya'nın eksklavı Sebte'ye girmesinin ardından kriz diplomatik boyuta taşındı ve Roma ile Madrid arasında gerilim tırmandı.

Meloni hükümeti, İspanya ile Schengen uygulamasını geçici olarak askıya alarak hava ve deniz yoluyla gelenlere yönelik sınır kontrollerini sıkılaştırdı. İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi, İspanya ile deniz ve hava sınırlarındaki kontrollerin bir ay süreyle geçerli olacağını ve AB dışı ülke vatandaşlarının Schengen bölgesi içindeki dolaşımını izlemeyi amaçladığını bildirdi. Cumartesi sabahı itibarıyla havalimanı polisi; Roma Fiumicino, Milano Malpensa ve Milano Linate havalimanlarında rastgele kontroller gerçekleştirmeye başladı.

69 BİN 500 GÖÇMEN GERİ DÖNÜYOR: TAŞLI MÜDAHALE KAMERADA

Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden İspanya'nın yönetimindeki Sebte bölgesine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69 bin 500'ü, Avrupa'ya geçişlerin engellenmesi üzerine yeniden Fas'a dönüyor.

Bölgedeki güvenlik önlemleri, barınma imkanının olmaması, temel ihtiyaçların karşılanamaması ve fiziki müdahaleler geri dönüşleri hızlandırdı. Yerel basına ve sosyal medyaya yansıyan video kayıtlarında, bir güvenlik görevlisinin kayalıklara tırmanmaya çalışan bir göçmene elindeki büyük bir taşla vurduğu tespit edildi.

FRANSA VE PORTEKİZ DE KONTROLLERİ ARTIRDI

Gelişmeler üzerine Fransa, İspanya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırırken; Portekiz de güney sınırındaki güvenlik önlemlerini artırdı.

Yeni uygulamaya göre AB vatandaşları kimlik belgesiyle geçiş yapabilirken, AB dışı ülke vatandaşlarının geçerli bir oturum izni veya vize ibraz etmesi gerekiyor. İtalya'dan İspanya'ya seyahat eden vatandaşlar için ise serbest giriş süreci devam ediyor.

Alınan kararlar AB'nin sınır güvenliği ile serbest dolaşım dengesini tartışmaya açarken, kontrollerin özellikle birden fazla ülkeyi kapsayan Avrupa turizm sezonunu olumsuz etkileyeceği değerlendiriliyor.