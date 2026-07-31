Son dakika| İtalya'dan Schengen kararı! Göç krizi sonrası askıya alındı

İtalya, Fas’tan İspanya’nın Ceuta yerleşim bölgesine yönelen kitlesel düzensiz göç hareketi nedeniyle İspanya ile Avrupa Birliği arasındaki Schengen uygulamasına geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Kararın, iki ülke arasında hava ve deniz yoluyla yapılacak seyahatleri etkileyeceği belirtildi.

DENETİMLER ARTACAK

İtalya İçişleri Bakanlığı ayrıca, Fransa ile İtalya arasındaki kara sınırında denetimlerin artırılması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Kararın, iki ülke arasında hava ve deniz yoluyla yapılacak seyahatlerde uygulanacağı belirtilirken, İtalya’nın göç hareketliliğine karşı sınır güvenliği tedbirlerini de artıracağı ifade edildi.





CAN KAYBI 57’YE YÜKSELDİ

İspanyol yetkililer, Ceuta’ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler arasında hayatını kaybedenlerin sayısının 57’ye çıktığını bildirdi. Yerel basınında yer alan haberlere göre, ölümler kitlesel geçiş girişimi sırasında yaşandı.