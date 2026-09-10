Avrupa’da bir istismar ağı daha! Kocası tarafından baygın halde cinsel saldırıya uğrayan kadın öldü

Avusturya’da 51 yaşındaki bir kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, Fransız Gisèle Pelicot vakasını hatırlatan ayrıntılar nedeniyle ülke gündemine oturdu. Yerel basın, soruşturmayı “Pelicot 2.0” olarak nitelendirirken, savcılık olayın arkasında daha geniş bir cinsel istismar ağı bulunup bulunmadığının henüz doğrulanmadığını ancak bu ihtimalin araştırıldığını açıkladı.

Olay, Yukarı Avusturya eyaletindeki Marchtrenk kentinde meydana geldi. Kadın, 26 Haziran’da evinde ağır yaralı ve kanlar içinde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün ardından otopsi başlatıldı.

EŞİ KAZA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Wels Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturmanın merkezinde kadının 51 yaşındaki eşi bulunuyor. Eşinin, kadının ölümünden önce aşırı derecede alkollü olduğu ve kendisini savunamayacak durumda bulunduğu sırada ona şiddet uyguladığı ve cinsel istismarda bulunduğu değerlendiriliyor.

Kadının eşi ise ilk ifadesinde ölümün cinsel ilişki sırasında yaşanan bir “kaza” sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Ancak savcılık, kadının vücudundaki yaraların bu açıklamayla örtüşmediğini ve “şiddete işaret ettiğini” bildirdi.

BİRDEN FAZLA İSTİSMARCI OLABİLİR

Soruşturmanın en dikkat çekici noktalarından biri ise olayın yalnızca eşle sınırlı olup olmadığı.

Savcılığın CNN'e verdiği bilgiye göre, 51 yaşındaki başka bir erkek de kadına cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Söz konusu kişinin, kadının hayatını kaybettiği gece de cinsel istismarda bulunduğunu kabul ettiği belirtildi.

Bu kişinin geçen ay gözaltına alındığı ve halen tutuklu bulunduğu aktarıldı. Savcılık, şu aşamada kadının ölümüne yol açan eylemle bağlantısı olduğu belirlenen kişinin yalnızca eşi olduğunu vurguladı.

Yetkililer ayrıca, başka erkeklerin de kadına cinsel saldırıda bulunup bulunmadığını ve bu istismarın para karşılığında gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırıyor.

FRANSA'DAKİ PELICOT DAVASINI GÜNDEME GETİRDİ

Avusturya basınında soruşturmayla ilgili daha geniş bir “tecavüz ağı” bulunduğu yönünde iddialar yer alsa da savcılık bu iddiaların henüz doğrulanmadığını belirtti. Buna rağmen soruşturmanın bu ihtimali de kapsayacak şekilde sürdüğü ifade edildi.

Olayın Gisèle Pelicot davasıyla karşılaştırılmasının nedeni de burada ortaya çıkıyor. Fransa'da Pelicot'un eski eşi Dominique Pelicot, yıllar boyunca eşini uyuşturup bilincini kaybetmesini sağladıktan sonra çok sayıda erkeği eve çağırarak kadına cinsel saldırıda bulunmalarını organize etmekten suçlu bulunmuştu. Dava, mağdurun yaşadıklarının ortaya çıkmasının ardından dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı.

CEZASI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Avusturya’daki soruşturmada ise şu ana kadar benzer ölçekte organize edilmiş bir ağ bulunduğuna dair kesinleşmiş bir bulgu bulunmasa da kadının eşi, savunmasız veya fiziksel olarak kendini koruyamayacak durumdaki bir kişiye ölümle sonuçlanan kötü muamelede bulunmak suçlamasıyla soruşturuluyor. Bu suçtan 10 ila 20 yıl arasında hapis cezası veya müebbet hapis cezası gündeme geldi.

Savcılık, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında eşinin kadının ölümüne yönelik kastının bulunduğunun ortaya çıkması halinde suçlamanın cinayete dönüşebileceğini de belirtti.

Kocanın ise yöneltilen suçlamalar hakkında şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadığı bildirildi.