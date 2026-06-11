Partnerini uyuşturup istismar etmişti! Pelicot'nun eşiyle gizli yazışmaları ortaya çıktı

Fransa’nın Lyon kentinde bugün başlayacak dava, kamuoyunun uzun süredir takip ettiği “Pelicot dosyası”nın yeni bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. Soruşturma dosyasına göre, farklı ülkelerde üst düzey müşterilere koruma hizmeti verdiği belirtilen bir erkek, internet üzerinden bağlantı kurduğu Dominique Pelicot ile temaslarının ardından ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Davada yargılanan koruma görevlisinin ise 2020 yılında Pelicot hakkında yürütülen ilk soruşturma sırasında ortaya çıkan dijital yazışmalar aracılığıyla onunla temas kurduğu belirlendi. Savcılık, sanığın uzun süreli ilişki yaşadığı partnerini gizlice uyuşturduğu ve bu süreçte istismar ettiği, ayrıca bu anlara ait görüntüler kaydettiği iddiasını inceliyor.

PELİCOT'DAN ETKİLENMİŞ OLABİLİR

Daha önce Fransa’da eşi Gisele Pelicot’yu uzun yıllar boyunca ilaçlarla uyuşturarak çok sayıda kişinin cinsel saldırısına maruz bırakılmasına zemin hazırladığı ortaya çıkan Dominique Pelicot, 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve ülke tarihinin en büyük cinsel suç davalarından birinin merkezinde yer almıştı. Aynı dosyada 50’den fazla sanık da hüküm giymişti.

Soruşturma makamlarının, sanığın Pelicot ile yaptığı yazışmalarda yöntemlere ilişkin bilgi alışverişi yapıp yapmadığını ve olası bir “etkilenme” durumunu araştırdığı belirtildi. Savcılığa göre, sanığın Pelicot’nun geçmiş deneyimlerinden “fikir aldığı” ihtimali de dosyada değerlendirilen başlıklar arasında.

MAĞDUR KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Sanığın avukatı ise müvekkilinin tüm suçlamaları reddettiğini belirterek, Pelicot ile kurulan iletişimin otomatik olarak bir “yönlendirme” veya “takip” anlamına gelmediğini savundu.

Öte yandan mağdur olduğu belirtilen kadın, üç yıl boyunca açıklayamadığı yoğun yorgunluk, baş dönmeleri ve bayılma atakları yaşadığını, bunun nedenini ise uzun süre anlayamadığını ifade etti. Sağlık şikayetleri arasında kalp ritmi sorunlarının da bulunduğu aktarıldı.

Dosyada ayrıca sanığın çocuk istismarı içerikli materyaller bulundurduğu ve paylaştığı iddiası da yer aldı.

Yargılamanın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Mahkeme, taraflar arasındaki ilişkinin kapsamını ve iddia edilen suçların planlı bir şekilde işlenip işlenmediğini detaylı biçimde inceleyecek.