Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye raporu! CHP'ye yönelik süreçlere sert eleştiri

Avrupa Parlamentosu ( AP) Genel Kurulu Türkiye’ye ilişkin raporu 381 evet, 107 hayır ve 171 çekimser oyla kabul etti. Raporda, Avrupa Birliği’nin genişleme politikasının yeniden öne çıktığı süreçte Türkiye’nin üyelik için gerekli demokratik reformları gerçekleştirmediği değerlendirilmesi yapıldı.



Raporda, Ankara’nın AB üyeliğine bağlılık mesajlarına rağmen katılım müzakerelerinin önündeki temel engellerin giderilmediği vurgulandı. AP milletvekilleri ise Türkiye’ye hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokratik standartlar, basın özgürlüğü ve temel haklar alanlarında somut adım atma çağrısı yaptı



''CHP'YE YÖNELİK HUKUKİ SÜREÇLER EROZYONUN EN SON ÖRNEĞİ''



Raporda Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik önemi ile NATO müttefiki olarak taşıdığı önem vurgulanırken, AP Türkiye Raportörü Sancho Nachez Amor sert eleştirilerde bulundu. Amor, Türkiye'nin hızla tamamen otoriter bir modele doğru ilerlediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefet partisi CHP'yi ve onun meşru liderliğini hedef alan son hukuki süreç, demokratik çoğulculuğun ve hukukun üstünlüğünün uğradığı geniş çaplı erozyonun en son örneğidir. Bu durum, yargının siyasi amaçlar doğrultusunda bir silah gibi kullanıldığını açıkça göstermektedir."

"TÜRK TOPLUMUNUN DEMOKRATİK KESİMLERİ YALNIZLAŞIYOR"



Kabul edilen raporda sadece Ankara değil, diğer AB kurumları ve üye devletler de pasif kalmakla eleştirildi. AP, Avrupa Komisyonu'nu ve üye ülkeleri Türkiye'ye karşı daha net ve kararlı bir duruş sergilemeye çağırdı.

Raportör Amor, "Bu vahim durum karşısında, Türkiye'de demokrasinin tasfiye edilmesine göz yummaya devam eden Komisyon, Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) ve üye devletlerin sessiz kalması bizi derinden endişelendiriyor. Bu sessizlik, AB'nin imajını ve inandırıcılığını zedeliyor. Ayrıca Türk toplumunun AB yanlısı ve demokratik kesimlerini yalnızlaştırıyor; bunun geri döndürülmesi yıllar alacak sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.