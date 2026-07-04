Ece İrtem'in ani ölümünde yeni gelişme! Adli Tıp ön raporunu tamamladı

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Soruşturma kapsamında farklı ihtimallerde değerlendiriliyor. Avukat Uğur Gökkoyun tarafından soruşturma dosyasına sunulan dilekçede, Ece İrtem'in kısa süre önce yaptığı Tayland seyahati sırasında maymun saldırısına uğramış olabileceği iddiası da yer aldı. Bu iddianın da soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.