Ece İrtem'in ani ölümünde yeni gelişme! Adli Tıp ön raporunu tamamladı
35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’e ilişkin Adli Tıp Kurumu ön raporu tamamlandı. İlk değerlendirmelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilirken, soruşturma kapsamında diğer ihtimallere yönelik de incelemeler sürüyor.
35 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem‘in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu ön raporu çıktı.
Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakteri ile hafızalarda yer eden Ece İrtem evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda 15 Haziran tarihinde hayatını kaybetmişti. Sanat camiasını yasa boğan vefat haberinin ardından ünlü oyuncu, memleketi Aydın’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.
İrtem’in o gün gerçekleşen doğum günü kutlaması ardından antidepresan kullanması akıllarda ölümüne ilişkin soru işaretleri de bırakmıştı. Ünlü oyuncunun ani ölümü ölüm nedenine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmişti.
Ünlü oyuncunun yakın zamanda gittiği yurt dışı tatilinde maymun tarafından ısırılması virüs ihtimalini de gündeme getirmişti. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön rapor çıktı. İlk değerlendirmede, 35 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında farklı ihtimallerde değerlendiriliyor. Avukat Uğur Gökkoyun tarafından soruşturma dosyasına sunulan dilekçede, Ece İrtem'in kısa süre önce yaptığı Tayland seyahati sırasında maymun saldırısına uğramış olabileceği iddiası da yer aldı. Bu iddianın da soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.
35 yaşındaki oyuncunun ani ölümünün ardından kamuoyunda gündeme gelen kan zehirlenmesi (sepsis) ihtimalinin de araştırıldığı kaydedildi. Adli makamların, İrtem'in kollarındaki yara izlerine ilişkin incelemelerini sürdürdüğü, söz konusu bulguların ölümle bağlantısının olup olmadığının adli tıp raporlarıyla ortaya konulacağı belirtildi.
Yetkililer, ön rapordaki değerlendirmelerin kesin sonuç niteliği taşımadığını vurgulayarak, ölüm nedeninin otopsi bulguları, laboratuvar analizleri ve diğer adli incelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai raporla kesinleşeceğini belirtti.