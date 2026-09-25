Avrupa istihbaratı alarma geçti! Rusya aylar içinde NATO'ya saldırabilir

Danimarka savunma istihbarat servisi tarafından yayımlanan rapora göre, Rusya'nın Ukrayna'yı destekleyen NATO altyapısına uzun menzilli saldırılar düzenleme veya komşu bir ülkeye nişansız küçük birliklerle sınırlı bir sızma yapma riski "düşük ancak artıyor". Rapor, Polonya'nın merkezindeki Starlink uydu istasyonunda çıkan ve yerel yetkililerin "sabotaj eylemi" olarak tanımladığı yangından saatler sonra yayımlandı.

POLONYA'DAKİ STARLINK İSTASYONUNDA YANGIN: SABOTAJ ŞÜPHESİ

Polonya Başbakan Yardımcısı Krzysztof Gawkowski, Masovya voyvodalığında gece boyunca çıkan yangının "istasyonu devre dışı bırakmak için kasıtlı olarak tasarlandığını" söyledi. Yangın, Ukrayna ordusu da dahil olmak üzere bir dizi kurumun internet erişimini kesintiye uğrattı. Gawkowski, yangından kimin sorumlu olduğunun henüz belirlenmediğini, ancak "birçok işaretin bunun Rusya'nın yeni saldırı doktriniyle uyumlu olduğunu gösterdiğini" belirtti. Gawkowski, "Bugün her şey çalışır durumda olsa da, Başbakan Donald Tusk'ın yakın zamanda belirttiği gibi bunun hibrit savaşın bir unsuru olduğunu kabul etmeliyiz" dedi.

STARLINK UKRAYNA'NIN ASKERİ İLETİŞİMİNDE KRİTİK ROL OYNUYOR

Starlink, Ukrayna'nın askeri iletişiminin kilit bir parçası haline geldi. Olay, Ukrayna'yı destekleyen Avrupa altyapısına yönelik bir dizi şüpheli Rus sabotaj operasyonunun ortasında meydana geldi. Bu ayın başlarında Almanya, Leipzig/Halle havalimanına yönelik girişimci drone saldırısından Rusya'yı sorumlu tutmuştu. İHA fabrikalarındaki yangınlar ve demiryolu altyapısını hedef alan sabotajlar da dahil olmak üzere bir dizi başka olay, Moskova ile olası bağlantılar açısından soruşturuldu. Rusya bu tür saldırılara karıştığını reddediyor.

DANİMARKA: RUSYA HİBRİT SALDIRILARINI YOĞUNLAŞTIRACAK

Danimarka servisi, Rusya'nın önümüzdeki aylarda Avrupa ülkelerine yönelik hibrit saldırılarını, hedef alınanlar için "daha büyük sonuçlar" doğuracak şekilde yoğunlaştırmasının beklendiğini uyardı. Uyarıda, "toplumsal işlevleri felç eden yıkıcı siber saldırılar ile yüksek can kaybı riski taşıyan sabotaj saldırıları" yer aldı. "Moskova'nın düşünce yapısına aşina bir kaynak", Rusya'nın hibrit saldırılarını artırmasının muhtemel olduğu görüşünü paylaştı. Kaynak, "Rus askeri üst komutanlığı, bazı NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı savaşa doğrudan dahil olduğuna ikna olmuş durumda; sadece Ukrayna'ya silah ve istihbarat sağlayarak değil, füzeleri ve dronları yönlendirmeye yardım ederek de" dedi. Kaynak, "Bu nedenle NATO'nun Rusya'ya karşı zaten hibrit bir savaş yürüttüğüne ve Rusya'nın da aynı şekilde karşılık verme hakkı olduğuna inanıyorlar" diye ekledi.

RAPOR: RUSYA'NIN AMACI KAYNAKLARI SAPTIRMAK

Rapora göre Rusya'nın eylemlerinin amacı, Avrupa kaynaklarını Ukrayna'yı desteklemekten saptırmak ve ittifak ortak bir yanıt üzerinde anlaşamazsa NATO içindeki bölünmeleri derinleştirmek olacak. Servis, Rusya'nın bir NATO ülkesini açıkça işgal etmesinin "son derece olası olmadığını" düşünüyor, ancak "göz ardı edilemeyeceğini" de belirtti.

NATO'NUN 5. MADDESİ TEST EDİLEBİLİR

Danimarka servisleri, Rusya'nın üyeleri ortak savunmaya bağlayan NATO'nun 5. maddesini test etmeye çalışabileceğini söyledi. "Rusya'nın NATO ülkelerinin kolektif yanıt vermeyeceğini değerlendirmesi riski" konusunda uyardılar; özellikle Moskova, ABD'nin olası bir Rusya savaşında Avrupalı müttefiklerini destekleyemeyeceğine veya desteklemeyeceğine inanıyorsa. NATO üyeleri arasında, ittifakın en güçlü üyesi ABD'nin Donald Trump yönetiminde Rusya saldırısı durumunda Avrupa'nın savunmasına gelip gelmeyeceği konusunda süregelen tedirginlik var.