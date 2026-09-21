Fransız istihbaratından Rusya uyarısı: 2027 sonbaharı işaret edildi

France Televisions, Fransız istihbarat servislerinin olası büyük bir Rus saldırısı için tarih olarak 2027 sonbaharı üzerinde durduklarını ileri sürdü. Gazetecilerin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya kaynaklı siber saldırılar da dahil olmak üzere Avrupa'daki saldırıların arttığı öne sürüldü.

Haberde, daha önce olası büyük bir Rus saldırısı için 2030 olarak değerlendirilen tarihin öne çekildiği ve 2027 sonbaharının üzerinde durulduğu belirtildi.

Olası bir saldırıda Fransa'nın kritik altyapılarının hedef alınabileceği ifade edildi. Elektrik santralleri, telekomünikasyon ağları ve içme suyu tesisleri potansiyel hedefler arasında sıralandı.

ESKİ ASKERİ İSTİHBARAT YETKİLİSİNDEN İHA UYARISI

Fransız askeri istihbarat servisinin eski üst düzey yetkililerinden Alain Christienne, France Télévisions'a yaptığı açıklamada, olası bir Rus saldırısının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Christienne, özellikle savunma tesislerinin hedef alınabileceğine dikkat çekerek, Fransa'nın böyle bir saldırıya karşı ülke genelinde tam koruma sağlayacak kapasiteye sahip olmadığını değerlendirdi.

MACRON: HİBRİT SALDIRILARIN HEDEFİ OLDUK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 Eylül'de siyasi parti liderleriyle ve cumhurbaşkanı adaylarıyla, Paris'teki Elysee Sarayı'nda görüşmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, "Halihazırda hibrit saldırıların hedefi olduk. Size daha önce bunu bildirmiştim" ifadelerini kullanmıştı.

Macron, ülkenin kritik altyapılarını Rusya'nın İHA ve siber saldırılarından korumaya yönelik bir plan hazırlayacağını duyurmuştu.