Ateşkes tartışmaları sürerken İsrail'den sert çıkış: Her tehdidi vuracağız

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ülkesinin hem İran hem de Lübnan cephelerinde askeri hazırlıklarını en üst seviyede sürdürdüğünü açıkladı. İsrail ordusundan yapılan bilgilendirmeye göre Zamir, kuzeydeki Hayfa Deniz Üssü'nde donanma komutanlarıyla bir araya gelerek bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Zamir, yaptığı açıklamada İran'a yönelik olası yeni bir çatışma senaryosuna karşı ordunun hazır olduğunu belirterek, gerekli görülmesi halinde operasyonların kısa sürede yeniden başlatılabileceğini ifade etti. İsrailli komutan, donanmanın son dönemdeki operasyonlarda önemli görevler üstlendiğini savunurken, ordunun uzun menzilli saldırı kapasitesinin güçlendirildiğini söyledi.

"OPERASYONLAR SÜRECEK" MESAJI

İsrail Genelkurmay Başkanı'nın açıklamalarında Lübnan cephesi de öne çıktı. Zamir, İsrail'in kuzey sınırında tehdit olarak gördüğü unsurlara karşı operasyonların süreceğini belirterek, sahadaki birliklerin faaliyetlerini sınırlandıracak bir ateşkes anlayışını kabul etmediklerini dile getirdi. Zamir "Lübnan'da her tehdide saldırıyoruz. Lübnan'daki güçlerimiz için ateşkes söz konusu değil” açıklamasını yaptı.

Açıklamalar, son haftalarda İsrail'in Lübnan'ın güneyinde askeri faaliyetlerini artırdığı ve zaman zaman Beyrut çevresine kadar uzanan saldırılar düzenlediği bir dönemde geldi. Uluslararası toplum ise bölgede yaşanan gerilimin ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasları tehlikeye atabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

TEHDİTLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan Zamir'in İran konusunda yaptığı açıklamalar ilk kez gündeme gelmiyor. İsrailli komutan daha önce de İran'da vurulmaya hazır hedef listelerinin bulunduğunu, hava kuvvetlerinin ve diğer unsurların olası bir çatışmaya karşı yüksek alarm seviyesinde tutulduğunu söylemişti.

Böylece İsrail yönetimi, bir yandan diplomatik süreçlerin geleceği tartışılırken diğer yandan İran ve Lübnan'a yönelik askeri baskıyı sürdürme niyetini bir kez daha ortaya koymuş oldu. (DHA)