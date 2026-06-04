Son dakika | ABD: İsrail ve Lübnan ateşkes konusunda anlaştı

ABD’nin ev sahipliğinde 2–3 Haziran 2026 tarihlerinde İsrail ve Lübnan arasında dördüncü üst düzey üçlü görüşme gerçekleştirildi.

ABD öncülüğündeki müzakereler sonucunda taraflar bir ateşkesin uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. Ancak ateşkes, Hizbullah’ın ateşi tamamen durdurması ve Güney Litani bölgesinden tüm unsurlarını çekmesine bağlı olacak.

Taraflar ayrıca ABD’nin yönlendirmesiyle, Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin belirli pilot bölgelerde yalnızca devlet otoritesi olarak kontrolü devralacağı alanların oluşturulmasını hızlandırma konusunda mutabakata vardı.

Bu adımların, kapsamlı bir barış ve güvenlik anlaşmasına doğru ilerlemeyi mümkün kılacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İsrail ve Lübnan arasındaki geleceğin yalnızca iki egemen hükümet tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı ve Lübnan’ın geleceğini herhangi bir devlet ya da devlet dışı aktörün rehin alma girişimleri reddedildi.

Taraflar, birbirlerine karşı düşmanca niyet taşımadıklarını teyit ederek, doğrudan müzakereleri sürdürme ve güven artırıcı adımlar atma konusunda taahhütte bulundu.

Görüşmelerde ayrıca, Lübnan ve İsrail’in egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünü garanti altına almayı amaçlayan bir güvenlik çerçevesi ele alındı. Bu çerçeve, devlet dışı silahlı grupların dağıtılması ve yeniden ortaya çıkmalarının engellenmesini de içeriyor.

Tüm taraflar, İran’ın bölgedeki saldırıları ve vekil güçler aracılığıyla yürüttüğü faaliyetler dahil olmak üzere Orta Doğu’daki istikrarı bozan eylemleri kınadı.