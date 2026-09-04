Aşırı sağcı liderin başı dertte! Amerikalı bağışçı sandığı gazetecilerden anket parası aldı

İngiltere'de aşırı sağcı Nigel Farage liderliğindeki Reform UK, gazetecilerin gizli operasyonuyla yeni bir siyasi finansman tartışmasının odağına yerleşti. Channel 4 News ile araştırmacı gazetecilik kuruluşu Verbatim’in yaklaşık bir yıl boyunca yürüttüğü çalışma kapsamında gazeteciler, partiye maddi destek sağlamak isteyen varlıklı bir Amerikalı ve onun İngiltere'de yaşayan oğlu gibi hareket etti.

Kurulan sahte kimliklerle Reform UK'nin üst düzey yöneticileriyle temas kuran gazeteciler, partinin yabancı kaynaklı olduğu düşünülen finansmana yaklaşımını araştırdı. Temasların ardından parti tarafından yaptırılan üç kamuoyu araştırmasının faturası, gazetecilerin Amerikalı bağışçıya ait olduğunu düşündürdükleri ABD merkezli bir şirket üzerinden ödendi. Araştırmaların toplam maliyetinin 32 bin 500 sterlin olduğu belirtildi.

ANKETLERİN ETKİSİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Söz konusu anketler daha sonra İngiliz basınında, arkasındaki finansman ve sipariş süreci belirtilmeden haberleştirildi. Operasyonun en dikkat çekici anlarından biri ise Farage ile yapılan görüşme oldu. Kendisine Amerikalı bir bağışçı ve oğlu olarak tanıtılan gazetecilerle görüşen Farage, daha önce finanse edildiğini düşündüğü anketlerin siyasi etkisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gizli kayıtlarda Farage'ın “İşe yaradı. Boom.” dediği ve sağlanan destek için teşekkür ettiği aktarıldı.

Araştırmacıların daha sonra parti çevresinde 500 bin sterlinlik olası bir bağışı da gündeme getirdiği belirtildi. İddiaya göre Reform UK yöneticileri, siyasi bağış yapma hakkı bulunmadığı düşünülen Amerikalı kişinin parasının, İngiltere'de bağış yapmasına izin verilen “oğlu” üzerinden partiye aktarılabileceği ihtimalini değerlendirdi.

LİBERAL DEMOKRATLAR SEÇİM KOMİSYONU'NA BAŞVURDU

Ancak senaryodaki baba ve oğulun gerçek kişiler olmadığı, her iki kimliğin de gazeteciler tarafından operasyon kapsamında oluşturulduğu ortaya çıktı. Söz konusu 500 bin sterlinlik ödeme ise hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Gizli kayıtların kamuoyuna yansımasının ardından Liberal Demokratlar, Reform UK hakkında Metropolitan Polisi ve Seçim Komisyonu'na başvuruda bulundu. Tartışmanın merkezinde ise parti yöneticilerinin, kaynağının yabancı olduğu düşünülen bir finansmanı kabul etmeye yönelik görüşmelerinin İngiltere'deki siyasi bağış kurallarıyla uyumlu olup olmadığı bulunuyor.