Aşırı sağcı AfD iktidara bir adım daha yaklaştı: Muhalefet partisiyle hükümet kurmak için görüşecek

Almanya’nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçim sonrası hükümet kurma hesaplarında yeni bir dönem başladı. Seçimin açık ara galibi olan aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD), tek başına iktidar için gerekli çoğunluğa ulaşamazken, eski Sol Partili Sahra Wagenknecht’in kurduğu BSW kritik bir konuma yerleşti. BSW, AfD’nin görüşme teklifini kabul ederek iki parti arasında somut müzakerelerin önünü açtı.

KOALİSYON YAPILIRSA DURUM NE OLACAK?

6 Eylül’de yapılan eyalet seçiminde AfD yüzde 43,8 oyla 39 sandalye kazanarak birinci parti oldu. Ancak 83 sandalyeli eyalet meclisinde mutlak çoğunluk için 42 sandalye gerekiyor. Böylece AfD, başbakan çıkarabilmek için üç sandalyelik desteğe ihtiyaç duydu.

Seçimden ilk kez eyalet meclisine giren BSW ise yüzde 5'in biraz üzerinde oy alarak 5 sandalye elde etti. Matematiksel olarak AfD ile BSW'nin sandalyeleri bir araya geldiğinde toplam sayı 44'e ulaşıyor. Bu tablo, BSW'nin desteğinin AfD'nin başbakan seçtirebilmesi açısından belirleyici olabileceğini gösteriyor.

AfD'YLE GÖRÜŞME KARARI

BSW'nin Saksonya-Anhalt eyalet yönetimi, AfD'nin hükümet kurma görüşmesi teklifini oybirliğiyle kabul etti. Görüşmelerde özellikle enerji, eğitim ve barış politikası başlıklarının ele alınacağı açıklandı. CDU, SPD, Yeşiller ve Sol Parti ise AfD'nin görüşme teklifini reddetmişti.

BSW'nin kurucusu Sahra Wagenknecht ise AfD ile görüşmenin kapsamını daha da netleştirdi. Wagenknecht, partisinin AfD ile özellikle iki partinin ortaklaştığı konulardaki siyasi önerileri konuşacağını söyledi.

Wagenknecht, Saksonya-Anhalt halkının değişim istediğini belirterek, "Bu görevi ciddiye alıyoruz" mesajı verdi.

ANA GÜNDEM "NORD STREAM"

BSW liderinin gündeme getirdiği en dikkat çekici başlıklardan biri ise Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan Nord Stream hatlarının yeniden devreye alınması oldu.

Wagenknecht'e göre eyaletin özellikle Almanya'nın önemli kimya merkezlerinden Leuna'nın rekabetçi kalabilmesi için ucuz enerji gerekiyor. BSW lideri bu nedenle açık şekilde "Nord Stream yeniden açılmalı" çağrısı yaptı. BSW'nin eyaletteki siyasi söyleminde Leuna ve Mitteldeutschland'daki enerji yoğun kimya sanayisinin yüksek enerji maliyetleri nedeniyle baskı altında olduğu vurgulanıyor.

Wagenknecht ayrıca kamu yayıncılığında kapsamlı bir reform yapılmasını, Saksonya-Anhalt'ın Ukrayna'ya yönelik silah yardımlarına ve milyarlarca avroluk mali desteğe karşı çıkmasını ve bunun yerine barış yönünde siyasi mesaj vermesini istedi.

"AfD'Lİ BAŞBAKANI DESTEKLEMEYECEĞİZ"

Ancak BSW'nin AfD ile görüşme kararı, partinin doğrudan AfD hükümetine katılacağı anlamına gelmiyor.

Wagenknecht, daha önce olduğu gibi resmi bir AfD-BSW koalisyonuna karşı çıkıyor. BSW'nin seçimden hemen sonra yaptığı açıklamalarda da partinin ilk kez girdiği bir eyalet parlamentosunda doğrudan hükümete katılmasının doğru olmayacağı savunuldu.

Wagenknecht'in önerisi ise farklı: Partiler üstü, bağımsız bir başbakanın seçilmesi ve hükümetin konulara göre değişen çoğunluklarla çalışması.

FORMÜL ENGELLERLE KARŞI KARŞIYA

Ancak bu formülün önünde önemli bir engel bulunuyor. AfD'nin eyaletin başbakan adayı Ulrich Siegmund, değişken çoğunluklara dayalı bir hükümet modelini kabul etmiyor ve istikrarlı bir çoğunluk istiyor. AfD Genel Başkanı Tino Chrupalla da BSW'nin önerdiği model yerine kendi adaylarının başbakan seçilmesini savunuyor.

Wagenknecht ise bağımsız başbakan formülünün AfD ve AfD seçmenleri tarafından da kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Dolayısıyla BSW, bir yandan Siegmund'un başbakanlığını desteklemeyeceğini söylerken diğer yandan AfD ile ortak politika başlıklarında çalışmanın kapısını açık tuttu.

"DUVAR" TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Saksonya-Anhalt'taki tablo, Almanya'da AfD'ye karşı uygulanan siyasi izolasyon politikasını da yeniden gündemin merkezine taşıdı.

CDU, SPD, Yeşiller ve Sol Parti AfD ile herhangi bir hükümet işbirliğini reddederken BSW'nin masaya oturmayı kabul etmesi, özellikle Almanya'nın doğusunda siyasi dengelerin ne kadar değiştiğini gösteren önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Uluslararası basında da BSW'nin konumu yakından takip ediliyor. Reuters, BSW'nin AfD'nin hükümete ulaşmasında "kilit oyuncu" haline geldiğine dikkat çekerken, Financial Times gelişmeyi Almanya'da savaş sonrası dönemde ilk kez bir aşırı sağ partinin eyalet başbakanlığına ulaşabilmesinin önünü açabilecek bir kırılma olarak değerlendirdi.

İKİ PARTİ ARASINDA BENZER GÖRÜŞLER

Üstelik iki parti arasında göç politikası, Ukrayna savaşı, Rusya ile ilişkiler ve enerji konusunda belirgin ortaklıklar bulunuyor. Buna karşın eğitim, göçün nasıl yönetileceği ve devlet yönetimine ilişkin bazı temel başlıklarda ciddi ayrışmalar da mevcut. Bu nedenle ortaya çıkan tablo şu aşamada klasik anlamda bir "AfD-BSW koalisyonu"ndan çok, belirli dosyalarda işbirliği ve karşılıklı destek ihtimali olarak şekilleniyor.

44 SANDALYE HESABI

Siyasi denklemin merkezinde ise basit ama kritik bir parlamento hesabı bulunuyor:

AfD: 39 sandalye

BSW: 5 sandalye

Toplam: 44 sandalye

Mutlak çoğunluk için gereken: 42 sandalye

Bu nedenle BSW'nin beş milletvekilinin tamamının AfD'nin desteklediği bir başbakan adayına oy vermesi halinde aday 44 oya ulaşabilecek.