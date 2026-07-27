Arjantin lideri Milei Brezilya'yı karıştırdı

Brezilya'da darbe girişimi iddiasıyla tutuklanan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro, Liberal Parti'nin yeni adayı oldu. Bolsonaro'nun adaylığı, Sao Paulo kentindeki Pacaembu Stadyumu'nda düzenlenen geniş katılımlı bir mitingle kamuoyuna duyuruldu.

Flavio Bolsonaro'nun, babası Jair Bolsonaro'nun siyasi mirasını sürdüreceğini vurguladığı mitinge Arjantin'in Donald Trump hayranı aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei de katıldı. Milei, Liberal Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya açık destek verirken, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Bolsonaro hakkında ev hapsi kararı veren Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'i sert sözlerle hedef aldı. Arjantin Lideri Milei, Flavio Bolsonaro'dan ekim ayındaki seçimlerde "Sosyalist çöplüğü durdurmasını" istedi.

BREZİLYA BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇAĞIRDI

Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin komşu bir ülkenin iç siyasetine ve yargı kararlarına doğrudan müdahale eden bu sözleri, iki ülke arasında diplomatik bir krizin fitilini ateşledi.

Açıklamaların ardından harekete geçen Lula yönetimi, Brezilya'nın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki büyükelçisini geri çağırdı. Brezilya Dışişleri Bakanlığı, komşu ülkenin devlet başkanının tutumunu resmi olarak kınayarak yargının bağımsızlığına dikkat çekti.

İKTİDAR PARTİSİNDEN SERT TEPKİ

Diplomatik hamlenin yanı sıra Brezilya iktidarından da tepkiler gecikmedi. İktidardaki İşçi Partisi'nin (PT) Genel Başkanı Edinho Silva konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Milei'yi Brezilya'nın kurumlarına ve Devlet Başkanı Lula da Silva'ya saygısızlık etmekle suçladı.