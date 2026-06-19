Ankara'da bu sokaklara NATO piyangosu vurdu! Devlet başkanları geçeceği için binalar bedavaya boyandı

Ankara, 2026 Temmuz’unda ev sahipliği yapacağı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geniş çaplı hazırlık sürecine girdi. Başkentte özellikle Esenboğa Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki protokol hattı, güvenlik ve estetik düzenlemelerin odağı haline geldi.

Bu kapsamda Esenboğa güzergâhında bulunan bazı binaların dış cephelerinde belediye ekiplerince ücretsiz yenileme ve boyama çalışmaları başlatıldı. Altyapı ve yenileme çalışmalarına toplamda 10 milyar TL harcandığı iddia edilmişti.

ŞEHİR GENELİNDE “KIRMIZI ALAN” DÜZENİ

Güvenlik planlaması kapsamında Esenboğa Havalimanı, Etimesgut hattı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi ve üst düzey konaklama bölgeleri “kırmızı alan” statüsüne alındı. Bu bölgelerde giriş-çıkışlar sıkı kontrol altında tutulacak.

Ayrıca zirve süresince bazı ana arterlerde konvoy geçişlerine bağlı olarak geçici yol kapatmaları ve trafik yönlendirmeleri yapılması bekleniyor.

SOKAK HAYVANLARI TALİMATI

Zirve öncesi güvenlik planlamasında dikkat çeken başlıklardan biri de sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme oldu. Emniyet birimleri tarafından belediyelere gönderilen yazıda, belirlenen kritik bölgelerde sahipsiz köpeklerin toplanmasına yönelik önlemlerin artırılması istendi.

ANKARA SOKAKLARINDA ÖZEL FİLO

NATO Zirvesi öncesinde, devlet protokolünde kullanılacağı iddia edilen limuzin versiyon Togg araçlarının kent sokaklarında görüntülenmesi de dikkat çekti. Başkentte çekilen görüntülerde, TOGG modellerinin kapısız olarak tasarlandığı görülürken, araçların üst düzey devlet yetkilileri ve VIP taşımacılık için hazırlanmış özel bir filo kapsamında değerlendirileceği öne sürüldü.

6–12 TEMMUZ ARASI “OLAĞANÜSTÜ HAFTA”

Valilik tarafından yayımlanan genelgeye göre 6–12 Temmuz tarihleri arasında Ankara’nın Altındağ, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Sincan, Etimesgut, Gölbaşı ve Pursaklar ilçelerinde kamu kurumlarında çalışan personelin büyük bölümü idari izinli sayılacak.

Sadece sağlık, güvenlik, acil durum ve kritik kamu hizmetlerinde görev yapan personel bu kapsamın dışında tutulacak.

Aynı dönemde kent genelinde konser, şenlik ve kutlamalar; sempozyum, panel ve mezuniyet törenleri; açık alan etkinlikleri ve toplu organizasyonlar tamamen durdurulacak.

Düğünlerin ise yalnızca güvenlik açısından hassas olmayan bölgelerde yapılmasına izin verilecek. Güvenlik önlemleri 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 06.00'da başlayıp, 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat 24.00'da sona erecek.

GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE

Güvenlik kaynaklarına göre Esenboğa hattı ve şehir içi bağlantı yollarında yoğun araç kontrolü, eskortlu geçişler ve zaman zaman yol kapatmaları uygulanacak. Özellikle lider konvoylarının geçiş saatlerinde şehir içi trafik akışının ciddi şekilde yavaşlaması bekleniyor.

Ayrıca 1–15 Temmuz aralığında bazı bölgelerde gösteri ve yürüyüşlere de izin verilmeyecek şekilde güvenlik çemberi de oluşturulacak.