Emniyet'ten "NATO güzergahındaki köpekleri toplayın" talimatı

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek olan 36. NATO, Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi hazırlıkları kapsamında belediyelere bir resmi yazı gönderdi. Emniyet, zirve öncesinde kullanılacak güzergahlar, oteller ve etkinlik alanları çevresindeki sahipsiz köpeklerin toplanması talimatını verdi.

10 BELEDİYE VE MİLLİ PARKLAR'A "AKSAKLIK İSTEMİYORUZ" UYARISI

Emniyetin talimat yazısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra başkentteki 10 belediye başkanlığına iletildi. Yazının ulaştığı yerel yönetimler şunlar:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Akyurt Belediye Başkanlığı

Çubuk Belediye Başkanlığı

Pursaklar Belediye Başkanlığı

Keçiören Belediye Başkanlığı

Altındağ Belediye Başkanlığı

Çankaya Belediye Başkanlığı

Yenimahalle Belediye Başkanlığı

Etimesgut Belediye Başkanlığı

Gönderilen yazıda kurumlardan; kullanılacak güzergahlar, etkinlik adresleri, havalimanları ve konaklamanın yapılacağı oteller çevresinde bulunan sahipsiz köpeklerin "herhangi bir aksaklığa mahal verilmeyecek şekilde" zirve tarihi öncesinde toplanması istendi.

PERSONEL LİSTELERİ 20 HAZİRAN'A KADAR TESLİM EDİLECEK

Operasyonun zaman çizelgesini de belirleyen Emniyet, 7-8 Temmuz tarihlerinde görevli ekiplerin bizzat sahada bulunmasını zorunlu tuttu. Sahada sokak köpeklerini toplamakla görevlendirilen personel bilgilerinin en geç 20 Haziran 2026 tarihine kadar İl Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne bildirilmesi talep edildi.

İŞTE KÖPEKLERİN TOPLANACAĞI O GÜZERGAHLAR

36. NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da kullanılacak ve sahipsiz köpeklerin toplatılacağı güzergahlar tam liste olarak şu şekilde belirlendi:

Çevre Yolunun Özel Bulvarı Varyatları ile Anadolu Bulvarı Varyantları arasında kalan bölüm, Özal Bulvarı, Erbakan Bulvarı, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı, Turgut Özal 2 Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, İhsan Doğramacı Bulvarı, Şaşmaz Bulvarından Ankara Bulvarına katılım varyantları, Türk Kızılayı Caddesi, Cinnah Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi, Yaşam Caddesi, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Tahran Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin İsmet İnönü Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümü, Bilkent Kampüsü içinde bulunan cadde ve sokaklar, 1600. Cadde, 1613. Cadde, 173. Cadde, 171. Cadde, 172. Cadde, Billur Sokak, Boğaz Sokak, Bülten Sokak, Gülözü Sokak, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak, Adalet Sokak, Nergiz Sokak, 350. Sokak, 286. Sokak, 147. Sokak, 145. Sokak, 198. Sokak, 5. Sokak, 4. Sokak, 3. Sokak, 1. Sokak, 720. Sokak, 721. Sokak, 1443. Sokak, 1452. Sokak, 1377. Sokak, 1380. Sokak, 1381. Sokak, 2453. Sokak.