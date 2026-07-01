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Halk TV Dünya Amedspor'da Diagne depremi: Paylaşımı olay oldu

Amedspor'da Diagne depremi: Paylaşımı olay oldu

Amedspor'da Erzurum kampı kadrosunda Mbaye Diagne yer almadı. Diagne ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Futbolcunun paylaşımı olay oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor'da Diagne depremi: Paylaşımı olay oldu

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor, yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'da kampa girdi. Diagne'nin kamp kadrosunda yer almaması ve ardından yaptığı paylaşım Diyarbakır'da olay oldu.

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İddiaya göre Mbaye Diagne ile yaklaşık 10 gün önce bir görüşme gerçekleştirildi. Özgür Büyük'ün haberinde "Görüşmede, teknik direktör Basnik Hasi'nin oyun sistemi doğrultusunda yeni sezonda Diagne ile devam edilmeyeceği futbolcuya iletildi. Diagne ise, 'Tamam, siz bilirsiniz' diyerek iki aylık alacağının en kısa sürede ödenmesini talep etti" ifadeleri yer aldı.

DIAGNE'NİN OLAY PAYLAŞIMI

Geçen sezon 29 golle gol kralı olan ve Amedspor'un Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan Diagne'nin takımdan ayrılacağı iddiası Diyarbakır'ı adeta salladı.
Peşinden Diagne'nin sosyal medya paylaşımı geldi. Golcü futbolcu paylaşımında İngilizce "Take what you deserve. Respect (Hak ettiğini al, saygı duy)" ifadelerini kullandı.
Diagne ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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