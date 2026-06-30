Erzurumspor transfer etmek üzereydi: Amedspor anlaşmayı bozdu

Süper Lig'in yeni ekipleri Erzurumspor ve Amedspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. 2 ekip bu sefer de transferde karşı karşıya geldi.

ERZURUMSPOR ANLAŞMIŞTI

Ajansspor'da yer alan habere göre; hücum hattına takviye yapmak isteyen Erzurumspor, Peter Olayinka'ya talip oldu. Oyuncuyla bir dizi görüşme gerçekleştiren mavi-beyazlılar büyük oranda anlaşmaya vardı.

AMEDSPOR ANLAŞMAYI BOZDU

Ancak imzalar atılamadan Amedspor devreye girdi. Diyarbakır ekibinin daha iyi bir teklif yaparak anlaşmayı bozduğu öne sürüldü. Amedspor, oyuncuyu geçtiğimiz devre arasında da istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

BİR ADIM ÖNE GEÇTİLER

Hem Erzurumspor hem de Amedspor, oyuncuyla temaslarını sürdürürken Diyarbakır ekibinin bir adım önde olduğu iddia edildi.

24 MAÇTA 4 GOL KAYDETTİ

Sezonun ilk yarısını Kızılyıldız'da ikinci yarısını ise APOEL'de geçiren Peter Olayinka, forma giydiği 24 maçta 4 gol kaydetti.