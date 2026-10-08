Ambulans uçak Atlantik’te düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

Bermuda’dan ABD’nin Boston kentine hasta taşıyan ambulans uçağın Atlantik Okyanusu üzerinde kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarından acı haber geldi. Nantucket Adası açıklarında bulunan enkaz parçaları, uçaktaki 6 kişinin tamamının hayatını kaybettiği değerlendirmesini güçlendirdi.

Kazanın ardından yaklaşık 66 saat boyunca sürdürülen geniş çaplı arama-kurtarma operasyonunda binlerce kilometrekarelik deniz alanı tarandı. Ancak uçakta bulunanlardan hiçbirine ulaşılamadı.

6 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı, kazada yaşamını yitirdiği değerlendirilen kişilerin kimliklerini açıkladı.

Uçakta Bermuda vatandaşı 66 yaşındaki Marilyn Lavonne Bean ile oğlu Sergio Wayne Lottimore bulunuyordu. Uçağın dört kişilik mürettebatının ise Kanada vatandaşı olduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden Kanadalı mürettebatın isimleri Philip Gregory Childerhose, Thomas Henry Farquhar, Sarah Jane Paton ve Jolene Beth Weir olarak açıklandı.

HASTA ANNESİNE REFAKAT EDİYORDU

Marilyn Lavonne Bean'in felç geçirmesinin ardından tedavi amacıyla Bermuda'dan Boston'a götürüldüğü, oğlu Sergio Wayne Lottimore'un ise annesine refakat ettiği belirtildi.

Lottimore'un, Bermuda merkezli reasürans şirketi Hamilton Re'de kıdemli başkan yardımcısı ve özel reasürans biriminin yöneticisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Hamilton Re tarafından yapılan açıklamada Lottimore'un ölümünden duyulan üzüntü dile getirilirken, kendisi “saygı duyulan bir lider, meslektaş ve arkadaş” olarak anıldı.

GECE HAVALANDI, OKYANUSUN ÜSTÜNDE KAYBOLDU

Kaza, 2 Ekim'i 3 Ekim'e bağlayan gece meydana geldi.

Latitude Air Ambulance şirketine ait Gulfstream G100 tipi ambulans uçak, Bermuda'daki L.F. Wade Uluslararası Havalimanı'ndan Boston Logan Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

Uçak Massachusetts kıyılarına yaklaşırken ciddi bir sorun yaşandı. İlk belirlemelere göre uçağın elektrik sisteminde problem meydana geldi ve pilot acil durum bildirdi.

Ancak kazadan önceki dakikalarda kokpitten gelen mesajlar, yaşanan sorunun boyutunu ortaya koydu.

PİLOTUN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hava trafik kontrol kayıtlarına göre pilot, uçağın görüş ve navigasyon sistemlerinde sorun yaşadığını bildirdi.

Pilotun kullandığı ve kayıtlara geçen ifade, yaşanan krizin boyutunu gözler önüne serdi. Pilot, kabaca “kör şekilde yaklaşıyoruz” anlamına gelen bir ifade kullandı.

Bu görüşmenin ardından uçakla bağlantı kesildi.

Uçak, Massachusetts'e bağlı Nantucket Adası'nın güneyinde radar sistemlerinden kayboldu.

Uçuş takip verileri ise uçağın radardan çıkmadan kısa süre önce hızlı bir irtifa kaybı yaşadığını gösterdi. Buna göre ambulans uçak, yaklaşık 24 bin feet irtifadan 11 bin feet seviyesine yalnızca üç dakika içerisinde indi.

FIRTINA İHTİMALİ DE SORUŞTURULUYOR

Kazanın kesin nedeni henüz belirlenmiş değil.

ABD Ulaştırma Bakanlığı'nın eski başmüfettişi ve havacılık uzmanı Mary Schiavo, Associated Press'e yaptığı değerlendirmede uçağın navigasyon sistemlerini kaybetmiş olabileceğini söyledi.

Schiavo ayrıca, uçağın güzergahında bulunan fırtınanın pilotların yönlerini kaybetmesine yol açmış olabileceği ihtimaline dikkat çekti.

Ancak havacılık uzmanı, bunların yalnızca olası senaryolar olduğunu ve kazanın gerçek nedeninin ancak yürütülecek kapsamlı soruşturmanın ardından ortaya çıkabileceğini vurguladı.

UÇAĞIN ENKAZI BULUNDU

Uçağın radardan kaybolmasının ardından ABD Sahil Güvenliği, Massachusetts yetkilileri ve New York Ulusal Muhafızları tarafından kapsamlı bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.

Ekipler hem havadan hem de denizden arama yaptı.

Uzun süren çalışmalarda Nantucket açıklarında ambulans uçağa ait olduğu doğrulanan enkaz parçalarına ulaşıldı.

Ancak enkazın bulunmasına rağmen uçakta bulunan 6 kişiden hiçbirine ulaşılamadı.

Yaklaşık 66 saat süren arama çalışmalarında binlerce kilometrekarelik deniz alanı tarandı. Buna rağmen kayıp yolcular ve mürettebat için sonuç alınamadı.

ABD Sahil Güvenliği, arama-kurtarma çalışmalarını 4 Ekim'de sonlandırdı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kazanın ardından Latitude Air Ambulance tarafından yapılan açıklamada, mevcut bulgular ışığında uçakta bulunan dört çalışan ile hasta ve hasta yakınının hayatını kaybettiğinin kabul edildiği bildirildi.

Şirket Başkanı Peter Byl, kazanın ardından önceliklerinin hayatını kaybedenlerin ailelerine ve çalışanlarına destek olmak olduğunu söyledi.

Byl, kazanın nedenine ilişkin soruşturma tamamlanmadan herhangi bir spekülasyonda bulunulmayacağını da vurguladı.

SORUŞTURMAYI KANADA YÜRÜTÜYOR

Kazaya ilişkin teknik soruşturmanın sorumluluğu ise uçağın Kanada'da kayıtlı olması nedeniyle Kanada'ya ait.

Soruşturmayı Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu yürütüyor.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ise soruşturmaya ABD'nin yetkili temsilcisi olarak katılıyor.

Ekiplerin, uçağın elektrik ve navigasyon sistemlerinde yaşanan sorunların yanı sıra pilotun son telsiz görüşmeleri, hızlı irtifa kaybı, hava koşulları ve uçağın enkazının bulunduğu bölge dahil olmak üzere kazaya ilişkin tüm unsurları incelemesi bekleniyor.

Kazanın kesin nedeni ise soruşturmanın tamamlanmasının ardından netleşecek.