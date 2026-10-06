Almanya'yı sarsan soruşturmada çarpıcı 'Azerbaycanlı ajan' detayı

Soruşturma kapsamında Hanning'in BND'deki eski kurmay başkanı aracılığıyla "gizli" olarak sınıflandırılan belgeleri temin ettiği ve bunları yazılı bir analiz hazırlamak için kullandığı iddia ediliyor. Federal savcılığa göre bu analiz, "yabancı bir istihbarat ve güvenlik aygıtının çalışanı" için hazırlanmıştı. Soruşturma makamları, söz konusu kişinin hangi ülkeye hizmet ettiğini açıklamadı. Der Spiegel'a göre, işin iddia edilen müşterisi bir Azerbaycan istihbarat görevlisiydi.

HANNING'İN AZERBAYCANLI AJANLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Almanya'da soruşturma makamları, casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle tutuklanan eski BND Başkanı August Hanning'in Azerbaycanlı bir ajanla bağlantısı olup olmadığını inceliyor. Der Spiegel'ın haberine göre, söz konusu işin iddia edilen müşterisi bir Azerbaycan istihbarat görevlisiydi. Soruşturma, Hanning'in bu kişiyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

BELGELERİ ESKİ KURMAY BAŞKANI ARACILIĞIYLA ELDE ETMİŞ

Soruşturma kapsamında, Hanning'in BND'deki eski kurmay başkanı aracılığıyla "gizli" olarak sınıflandırılan belgeleri temin ettiği iddia ediliyor. Hanning'in bu belgeleri yazılı bir analiz hazırlamak için kullandığı belirtiliyor. İddiaya göre, belgeler eski kurmay başkanı üzerinden Hanning'e ulaştırıldı.

ANALİZ YABANCI İSTİHBARAT GÖREVLİSİ İÇİN HAZIRLANMIŞ

Federal savcılığa göre, hazırlanan analiz "yabancı bir istihbarat ve güvenlik aygıtının çalışanı" için hazırlanmıştı. Soruşturma makamları, söz konusu kişinin hangi ülkeye hizmet ettiğini açıklamadı. Der Spiegel'a göre, analizin hazırlanmasını talep eden kişi bir Azerbaycan istihbarat görevlisiydi.