Almanya'da havalimanında patlayıcı alarmı! Kargo uçaklarının yanında bulundu

Almanya'nın doğusundaki Leipzig/Halle Havalimanı'nda gece saatlerinde yaşanan güvenlik olayı, hava trafiğinde aksamalara neden oldu. Saksonya polisi, havalimanında görevli bir çalışanın Ukrayna'ya ait kargo uçaklarının bulunduğu bölgede şüpheli bir düzenek fark etmesinin ardından bölgeye bomba imha ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, olay yerine gönderilen bomba imha robotu ile yapılan incelemelerde düzenekte patlayıcı bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri, düzeneğin fünyesini güvenli şekilde çıkardıktan sonra kontrollü patlatma gerçekleştirdi. Olayın ardından havalimanının kuzey pistinde uçuşlar yeniden başlarken, güvenlik çalışmaları nedeniyle güney pistinin geçici olarak kapalı tutulduğu bildirildi.

TANIMLANAMAYAN CİSİM TESPİT EDİLDİ

Polis sözcüsü, patlayıcı yüklü cismin park halindeki Antonov tipi kargo uçaklarının yakınında tespit edildiğini açıkladı. Aynı saatlerde havalimanı çevresinde tanımlanamayan ikinci bir cismin bir kargo uçağıyla temas ettiği de bildirildi. Hafif hasar alan uçağın güvenli şekilde Hannover Havalimanı'na iniş yaptığı kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayların ardından Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, kapsamlı bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Güvenlik birimleri hem patlayıcı düzeneğin havalimanına nasıl ulaştığını hem de kargo uçağıyla çarpışan ikinci cismin ne olduğunu belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor. Olayın arkasında sabotaj ihtimali bulunup bulunmadığına ilişkin resmi makamlar henüz açıklama yapmadı.