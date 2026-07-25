Havalimanı personel servisi kaza yaptı: 3 yaralı
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, İstanbul Havalimanı'na personel taşıyan servis aracı bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İstanbul Havalimanı (3. havaalanı) personellerinin taşındığı servis aracı trafik kazası geçirdi. Havalimanı servis aracındaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.05 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda, İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LZJ 147 plakalı personel servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
BÖLGEYE SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza alanında güvenlik önlemleri alınıp sağlık çalışanları yolcuları kontrole gitti.
HASTALAR HASEKİ DEVLET HASTANESİNE GÖTÜRÜLDÜ
Kazada hafif yaralanan 3 personel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sultangazi Haseki Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi