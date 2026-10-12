Almanya’da gündem yaratan istifa! Hem bakanlığı hem parti yönetimini bırakıyor

Almanya’da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Bärbel Bas, hem hükümetteki hem de partisindeki görevlerinden ayrılma kararı aldı. Üvey kızının ölümünün ardından yas sürecini atlatmak için zamana ihtiyaç duyduğunu belirten Bas, koalisyon ortağı CDU/CSU cephesinden kendisine yöneltilen kamuoyu saldırılarının da yaşadığı zorluğu artırdığını açıkladı.

Bas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel yaşamında yaşadığı kaybın ardından toparlanabilmek ve yasını yaşayabilmek için kendisine zaman ayırmak istediğini ifade etti. Bu süreçte Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinden gelen eleştirilerin ve kamuoyu önündeki saldırıların kendisi üzerindeki baskıyı daha da artırdığını belirtti.

İKİ GÖREVİ DE BIRAKTI

Hükümetteki ve parti yönetimindeki sorumluluklarını kısa vadede gerektiği şekilde yerine getirebilecek gücü kendisinde bulamadığını kaydeden Bas, iki görevinden de ayrılma kararı aldığını bildirdi.

SPD Eş Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil'e parti yönetimindeki görevini bıraktığını ileten Bas, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı görevinden ayrılmak için de Başbakan Friedrich Merz'den kendisini görevden almasını istedi. Böylece Bas, hem parti yönetiminden hem de federal hükümetteki görevinden çekilme talebini resmen duyurmuş oldu.