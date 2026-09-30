Almanya'dan Türklere vize kolaylığı: Ama sadece o sınıfa

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslarda vize süreçleri de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ün Ankara ziyareti sırasında, Türk iş insanlarının Almanya'ya yönelik vize başvurularının daha hızlı sonuçlandırılması konusunda yeni bir düzenleme üzerinde duruldu.

1 HAFTA İÇİNDE SONUÇLANACAK

Wüst, Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalarda özellikle iş insanlarının karşılaştığı vize işlemlerinin hızlandırılması gerektiğini dile getirmişti. Ankara'daki temaslarının ardından ise Almanya'nın mevcut hızlandırılmış vize sisteminin kapsamının genişletileceğini açıkladı.

Yeni uygulamayla, güvenilir şirketlerin çalışanlarının Almanya'ya yönelik iş vizesi başvurularında daha az belge sunabilmesinin önü açılacak. Başvuruların, şartların uygun olması halinde, ideal olarak yaklaşık bir hafta içerisinde sonuçlandırılması hedeflenecek.

DEİK ŞİRKETLERİ DE KAPSAMA ALINACAK

Hızlandırılmış vize uygulamasından yararlanabilecek şirketlerin kapsamının da genişletilmesi planlanıyor. Buna göre Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde yer alan şirketlerin çalışanları da Almanya ile somut bir iş bağlantılarının bulunması halinde hızlandırılmış vize sürecinden faydalanabilecek.

Düzenlemenin özellikle iki ülke arasındaki ticari ilişkiler kapsamında Almanya'ya seyahat eden Türk iş insanlarının karşılaştığı bürokratik sürecin azaltılmasını amaçladığı belirtildi.

WÜST, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst, Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

Alman basınından WELT'in aktardığına göre Erdoğan ile Wüst arasındaki görüşmede, Türkiye ile Kuzey Ren-Vestfalya arasındaki ekonomik işbirliğinin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize kolaylıkları ele alındı.

Wüst'ün Ankara gündeminde yalnızca vize süreci bulunmadı. Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri de görüşmelerin başlıkları arasında yer aldı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ DE GÜNDEMDE

Wüst'ün Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalarda dikkat çektiği konulardan biri de Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği oldu.

WELT'in haberine göre Wüst, Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi gerektiğini savundu. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, uzun süredir Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden talep ettiği başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Ankara ile Berlin arasındaki temaslarda vize süreçlerinin hızlandırılması yönündeki yeni adımın yanı sıra, ticaretin kolaylaştırılması ve Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik başlıkların da öne çıkması dikkat çekti.