Türkiye-Suudi Arabistan arasında yeni dönem! Vize muafiyetinde detaylar belli oldu

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize işlemlerini kolaylaştıracak anlaşmada yeni aşamaya geçildi. Riyad yönetimi, iki ülke arasında imzalanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasını Bakanlar Kurulu kararıyla onayladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, Bakanlar Kurulu başkent Riyad'da Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı. Toplantıda Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin karşılıklı olarak vize yükümlülüğünden muaf tutulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasına karar verildi.

ANLAŞMA ANKARA'DA İMZALANMIŞTI

İki ülke arasındaki anlaşmanın temeli, 6 Mayıs 2026'da Ankara'da gerçekleştirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin üçüncü toplantısında atılmıştı.

Toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan başkanlık etmişti. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi alanlardaki iş birliği ele alınmıştı.

Toplantının ardından Fidan ve Faysal bin Ferhan tarafından, diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin karşılıklı vize muafiyetini öngören anlaşma imzalanmıştı.

TÜRKİYE DE ANLAŞMAYI ONAYLAMIŞTI

Anlaşmanın Türkiye'deki onay süreci ise daha önce tamamlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararın ardından anlaşma Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

12 maddeden oluşan anlaşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklılık ilkesi doğrultusunda vatandaşların hareketliliğinin kolaylaştırılması hedeflenmişti.

90 GÜN VİZESİZ SEYAHAT

Düzenlemenin en dikkat çekici noktası ise seyahat süresi oldu.

Buna göre diplomatik ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları, Suudi Arabistan'a; aynı kategorilerdeki Suudi Arabistan vatandaşları da Türkiye'ye her 180 günlük dönem içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz giriş yapabilecek.

Muafiyet; diğer ülkeye giriş, transit geçiş, ülkeden çıkış ve geçici olarak ülkede bulunma hakkını kapsayacak.

Dolayısıyla düzenleme, umuma mahsus yani bordo pasaport sahipleri için yeni bir genel vize muafiyeti anlamına gelmiyor. Kapsam özellikle diplomatik ve hususi pasaport sahipleriyle sınırlı tutuldu.

İLİŞKİLERDE YENİ İŞ BİRLİĞİ ADIMLARI

Vize anlaşması, Ankara ile Riyad arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda genişletildiği bir dönemde geldi.

6 Mayıs'taki Koordinasyon Konseyi toplantısında taraflar yalnızca vize düzenlemesini değil, stratejik alanlardaki iş birliğini de değerlendirmişti. Suudi Arabistan ile Türkiye arasında savunma, enerji, ticaret, turizm ve ulaştırma başlıkları öne çıkan çalışma alanları arasında yer almıştı.

Suudi Arabistan'ın anlaşmayı Bakanlar Kurulu düzeyinde onaylamasıyla birlikte, 6 Mayıs'ta Ankara'da imzalanan karşılıklı vize muafiyeti düzenlemesinin iki ülke açısından onay süreci tamamlanmış oldu.