Almanya'da aşırı sağ krizi sürüyor! AfD kazandı Merz'in partisi baraj altı kaldı

Eyalet Seçim Kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, AfD yüzde 38,2 oyla Mecklenburg-Vorpommern'de seçimin galibi oldu. SPD yüzde 35,5, Sol Parti (Die Linke) yüzde 6,5, Yeşiller ise yüzde 5,7 oy aldı; Sol Parti ve Yeşiller eyalet meclisine girmeyi başardı.

MECLİS DAĞILIMI

71 sandalyenin bulunduğu Eyalet Meclisinde AfD 32 sandalyeyle en fazla üyeye sahip parti oldu. SPD 29 sandalye alırken, Sol Parti ve Yeşiller 5'er sandalyeyle temsil ediliyor.

AFD OYUNU İKİ KATINDAN FAZLA ARTIRDI

AfD, 2021 seçiminde aldığı yüzde 16,7'lik oy oranını 21,5 puan artırarak yüzde 38,2'ye taşıdı; oylarını iki katından fazla yükseltti. Böylece AfD, ilk kez Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Meclisindeki en güçlü siyasi güç konumuna geldi.

SPD OY KAYBINA RAĞMEN İKİNCİ SIRADA

Mecklenburg-Vorpommern'de yaklaşık 30 yıldır hükümette bulunan SPD, 2021 seçimlerinde yüzde 39,6 oy almıştı. Bu seçimde oy kaybetmesine rağmen yüzde 35,5 ile ikinci sırada yer aldı.

CDU 1945'TEN BERİ İLK KEZ MECLİSE GİREMEDİ

Başbakan Friedrich Merz'in genel başkanı olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), yüzde 4,9 oy alarak yüzde 5 barajını aşamadı ve 1945'ten bu yana ilk kez bir eyalette meclise giremedi. CDU, 2021'de yüzde 13,3 oy almıştı; böylece 8,4 puan kaybederek Federal Almanya tarihinde bir eyalet meclisi seçimindeki en düşük oy oranını aldı.

BSW BARAJ ALTINDA KALDI

Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı (BSW) yüzde 4,8 oy alarak baraj altında kaldı ve eyalet meclisine girmeyi başaramadı.

HÜKÜMET KURMA SÜRECİ BELİRSİZ

AfD'nin birinci parti olmasına rağmen tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle diğer partilerin tutumu belirleyici olacak. SPD ve Sol Parti'nin mevcut hükümet ortaklığı yeni parlamentoda çoğunluğa sahip değil. CDU ve BSW'nin yüzde 5 barajının altında kalmasıyla birlikte, SPD, Sol Parti ve Yeşillerden oluşan bir koalisyon seçeneği parlamento aritmetiğinde önem kazandı. BSW'nin de yüzde 5'lik barajı geçememesi, AfD'nin hükümet kurabilmesi açısından gerekli parlamento çoğunluğuna ulaşmasını zorlaştırdı.

FEDERAL DÜZEYDE SİYASİ YANSIMALAR

AfD'nin Mecklenburg-Vorpommern'de birinci parti konumuna yükselmesi, CDU'nun ise yüzde 5 barajının altında kalması, özellikle federal hükümet açısından seçim sonuçlarının siyasi yansımalarının tartışılmasına yol açtı.

(AA)