Almanya-Rusya hattında ipler koptu! 150 diplomat için sınır dışı kararı

Almanya ile Rusya arasındaki gerilim, karşılıklı diplomatik misillemelerle yeni bir boyut kazandı. Berlin, Leipzig Havalimanı’ndaki patlayıcı yüklü dron olayının arkasında Moskova’nın bulunduğuna yönelik soruşturma sonuçlarının ardından Rusya’nın Almanya’daki diplomatik varlığını ciddi biçimde sınırlandırma kararı aldı.

Berlin, Bonn’daki Rus Başkonsolosluğu ile başkentteki Rus Evi’nin kapatılacağını Moskova’ya bildirdi. Bu kurumlarda görev yapan yaklaşık 150 Rus diplomatın da aileleriyle birlikte Almanya’dan ayrılması talep edildi.

SABOTAJDAN RUSYA SORUMLU TUTULDU

Krizin fitilini ise 4 Ağustos’ta Leipzig Havalimanı’nda bulunan patlayıcı yüklü dron ateşledi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Berlin, 1 Eylül’de sabotajdan Rusya’yı sorumlu tuttu. Almanya’nın son kararı, bu suçlamanın ardından Moskova’ya yönelik en sert diplomatik adımlardan biri oldu.

RUSYA'DAN SERT YANIT

Rusya ise Berlin’in değerlendirmesine sert tepki gösterdi. Moskova, Almanya’nın suçlamalarını destekleyecek kanıtları ortaya koymadığını savunarak Berlin’i iki ülke arasındaki ilişkileri bilinçli şekilde koparmaya çalışmakla suçladı.

Rus Dışişleri Bakanlığı, özellikle Rus Evi’nin kapatılmasının kültürel ilişkiler açısından da ağır bir sonuç doğuracağını belirtti. Moskova ayrıca Almanya’nın Avrupa Birliği içerisindeki diğer ülkeleri de Rusya’ya karşı benzer kararlar almaya yönlendirdiğini ileri sürdü.

Berlin’in kararına yanıt gecikmedi. Rusya, St. Petersburg’daki Alman Konsolosluğu’nun yanı sıra ülkedeki Goethe Enstitüsü’nün faaliyetlerine son verilmesine karar verdi.

DİPLOMATİK İLİŞKİLER SINIRLANDIRILDI

Karşılıklı adımlarla birlikte iki ülkenin diplomatik ve kültürel temas noktaları da hızla azalırken, Rusya’daki Alman temsilinin Moskova Büyükelçiliği ve konsolosluk faaliyetleriyle sınırlı kalacağı bildirildi.

Böylece Leipzig’deki sabotaj soruşturması, yalnızca güvenlik tartışmasına neden olmakla kalmadı; Berlin ile Moskova arasındaki zaten gergin olan ilişkileri diplomatik misillemelerin yaşandığı yeni bir aşamaya taşıdı.