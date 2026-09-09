Rusya-Avrupa gerilimi dinmiyor: Kremlin'den 'sert ve acı verici" yanıt tehdidi

Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orbán, 10 Rus diplomatın "Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde" bulunduğu gerekçesiyle ülkeyi terk etmesi gerektiğini açıkladı. Karar, Macaristan Başbakanı Péter Magyar tarafından "ülkenin egemenliğini savunma" amacıyla alındı.

RUSYA'DAN SERT TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Macaristan'ın kararına sert bir yanıt vererek Budapeşte'ye "sert ve acı verici" bir karşılık verme tehdidinde bulundu. Moskova yönetimi, diplomatik ilişkilerde yaşanan bu gerilimin ardından atacağı adımları değerlendiriyor.

AB'DEN MACARİSTAN'A DESTEK

Avrupa Birliği, Macaristan'ın kararını destekleyerek, bunun "Rusya'nın AB'ye karşı hibrit saldırı kampanyasına" karşı beklenen bir tepki olduğunu belirtti. AB yetkilileri, Macaristan'ın egemenlik hakkı kapsamında aldığı bu kararı meşru bulduklarını ifade etti.

TRUMP-PUTİN TELEFON GÖRÜŞMESİ VE UKRAYNA TEMASLARI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, barış görüşmeleri kapsamında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD'li barış temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in hafta sonu Moskova ve Kiev ziyaretlerinin ardından Ukrayna'daki savaşın durumu ve ABD-Rusya ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi ihtimali ele alındı.