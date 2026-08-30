AKP'den İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yok

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimini sert ifadelerle eleştirdi. İsrail yönetimini "insanlığa karşı suç işleyen bir yapı" olarak tanımlayan Çelik, söz konusu yönetimin aynı zamanda "yalan makinesi" gibi hareket ettiğini söyledi.

İsrail yönetiminin Erdoğan'ı sürekli olarak açıklamalarıyla hedef aldığını belirten Çelik, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e karşı sergilediği tutumdan kaynaklandığını savundu.

Çelik, açıklamasında, "Bu ‘soykırım şebekesi' sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklaması şöyle:

"Netanyahu soykırım örgütü" insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir "yalan makinesi" olarak hareket etmektedir.

Bu "soykırım şebekesi" sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır.

Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey "soykırım örgütünün terör propogandası"ndan ibarettir.

"İnsanlık ittifakı"nın en güçlü sesi olan Cumhurbaşkanımızın sesi ise insanlığın vicdanında yankılanmaya ve insanlığın haysiyetini koruma adına siyaset yapmak isteyenlere yol göstermeye devam edecektir.