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ABD'nin İran'dan talebi ortaya çıktı: Tahran'a Hürmüz Boğazı şartı

ABD yönetimi, İran'dan Hürmüz Boğazı'ndaki tüm deniz geçiş hatlarının ticari gemilere açık olduğunu ve saldırıların durdurulduğunu kamuoyuna açıklamasını talep ediyor.

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ABD'nin İran'dan talebi ortaya çıktı: Tahran'a Hürmüz Boğazı şartı

ABD'li üst düzey yetkililer, Washington ile Tahran arasında son günlerde yapılan görüşmelerin "verimli" geçtiğini ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin açık bir taahhütte bulunması gerektiğini söyledi. İsmini vermeyen ABD'li yetkililer, dar bir gazeteci grubuyla yaptıkları telekonferans görüşmesinde, Washington'un Tahran'dan kamuoyu önünde iki konuda açıklama beklediğini belirtti.

ABD'DEN İRAN'A AÇIKLAMA TALEBİ

ABD medyasına yansıyan bilgilere göre, yetkililerden biri şu ifadeleri kullandı:

"Bizim talep ettiğimiz şey, İranlıların Hürmüz Boğazı'nın tüm geçiş kanallarının açık olduğunu ve artık gemilere ateş edilmediğini kabul eden bir açıklama yapmasıdır. Ya bize bu açıklamayı yapacaklar ya da kendileri açısından iyi bir sonuç olmayacak."

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İRAN SALDIRILARI "SİSTEM HATASI" OLARAK NİTELENDİ

ABD'li yetkili, İran'ın son dönemde Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıların "sistemlerinin hatalı çalışan bir unsurundan kaynaklandığını" Washington'a ilettiğini aktardı. ABD yönetimi, İran'ın bu açıklamayı kamuoyuna yapmasını beklerken, aksi takdirde Tahran için "iyi bir sonuç" olmayacağı uyarısında bulundu.

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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