ABD'nin İran'a saldırı planı ortaya çıktı: Ortadoğu yine karışacak...

New York Times'ın haberine göre ABD ordusu, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı için hazırlık yürütüyor. Haberde, yaklaşık üç gün sürmesi öngörülen saldırının füze ve insansız hava aracı sistemleri, enerji tesisleri ve Devrim Muhafızları karargahlarına odaklanacağı belirtildi. ABD'li yetkililerin gazeteye verdiği bilgiye göre, saldırının kapsamı ve zamanlamasına ilişkin değerlendirmeler sürüyor.

TRUMP SON AYLARDA BEŞ PLANI REDDETTİ

Habere göre ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın son aylarda İran veya Husilere yönelik askeri operasyonlara ilişkin beş planı reddettiğini belirtti. Yetkililer, Trump'ın gelecek ay yapılacak ABD ara seçimlerinden önce saldırı düzenlemeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu kaydetti. Haberde, Trump'ın bu tutumunun saldırı takvimini doğrudan etkilediği ifade edildi.

ÜÇ ABD UÇAK GEMİSİ ORTADOĞU'YA KONUŞLANDIRILACAK

Haberde, üç ABD uçak gemisinin 2003'ten bu yana ilk kez Ortadoğu'ya konuşlandırılmasının beklendiği belirtildi. Konuşlandırmaya 20 binden fazla asker ve yüzlerce uçak eşlik edecek. Bu düzenlemenin, bölgedeki askeri varlığı önemli ölçüde artıracağı kaydedildi.