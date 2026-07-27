ABD'nin Hürmüz'de saldırıları neden durdurduğu ortaya çıktı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki hava operasyonlarına ilişkin değerlendirmeleri, Beyaz Saray'ın stratejisinde önemli bir dönüm noktası oldu. Axios'un iki ayrı kaynağa dayandırdığı habere göre Cooper, mevcut formatıyla sürdürülen bombardımanların artık bir anlam ifade etmediğini savundu.

BOMBARDIMANIN ETKİSİ TÜKENDİ

Cooper, devam eden saldırıların hedeflerine ulaşmada yetersiz kaldığını, bu nedenle operasyonların durdurulması gerektiğini üst düzey yetkililere iletti. Amiral, ABD'nin "Epi'nin Gazabı" (Wrath of Epi) operasyonu sırasında vurulmayan hedeflerin yüzde 20'sini tamamlamak için yeniden büyük çaplı muharebe operasyonlarına dönülmesi halinde bombardımanın sürdürülebileceğini, aksi takdirde mevcut taktiğin fayda sağlamadığını belirtti.

TRUMP'IN KARARINA DOĞRUDAN ETKİ

Cooper'ın bu raporu, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu aldığı kritik kararda belirleyici oldu. Kaynaklara göre Trump, CENTCOM komutanının analizini değerlendirerek İran'a yönelik Amerikan saldırılarının durdurulması talimatını verdi. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Cooper'ın tavsiyesinin operasyonel bir geri çekilme olarak değil, stratejik bir yeniden değerlendirme olarak görüldüğü ifade ediliyor.