Brent petrol 100 dolar eşiğini devirdi: Depoyu fullemek hayal oluyor

ABD-İsrail hattı ile İran arasındaki savaşın şiddetlenmesi ve Kızıldeniz ile Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye hatlarının felç olması, küresel enerji piyasalarında dev bir arz krizini tetikledi. Tanker geçişlerinin neredeyse durma noktasına gelmesi ve Suudi petrol akışının ciddi risk altına girmesiyle Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 100 dolar eşiğini aşarak tırmanışını üst üste dördüncü haftaya taşıdı. Enerji koridorundaki bu tıkanıklık, küresel piyasalarda enflasyonist baskıyı ve arz kaygılarını zirveye çıkardı.

Küresel tarafta Brent petrolün 100 doları devirmesi ve yurt içinde Dolar/TL'nin 47,34 ile rekor tazelemesi, akaryakıt fiyatlarına dev bir zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına tam 4 TL 20 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu dev artışla birlikte motorinin litresi büyükşehirlerde 78-79 TL seviyelerine tırmanırken, bazı illerde 80 TL eşiğini de geride bırakacak.

24 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.00 Motorin 74.28 LPG 31.19

24 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 66.85 Motorin 74.13 LPG 30.59

24 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.97 Motorin 75.40 LPG 31.29

24 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 68.25 Motorin 75.67 LPG 31.19

MOTORİN ZAMMI SONRASI TAHMİNİ FİYATLAR

Mevcut Fiyat (₺) Zam Sonrası Tahmini (₺) İstanbul (Avrupa) 74,28 78,48 İstanbul (Anadolu) 74,13 78,33 Ankara 75,40 79,60 İzmir 75,67 79,87

24 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

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