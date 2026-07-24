Brent petrol 100 dolar eşiğini devirdi: Depoyu fullemek hayal oluyor

ABD-İsrail hattı ile İran arasındaki savaşın şiddetlenmesi ve Kızıldeniz ile Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye hatlarının felç olması, küresel enerji piyasalarında dev bir arz krizini tetikledi. Tanker geçişlerinin neredeyse durma noktasına gelmesi ve Suudi petrol akışının ciddi risk altına girmesiyle Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 100 dolar eşiğini aşarak tırmanışını üst üste dördüncü haftaya taşıdı. Enerji koridorundaki bu tıkanıklık, küresel piyasalarda enflasyonist baskıyı ve arz kaygılarını zirveye çıkardı.
Küresel tarafta Brent petrolün 100 doları devirmesi ve yurt içinde Dolar/TL'nin 47,34 ile rekor tazelemesi, akaryakıt fiyatlarına dev bir zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına tam 4 TL 20 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu dev artışla birlikte motorinin litresi büyükşehirlerde 78-79 TL seviyelerine tırmanırken, bazı illerde 80 TL eşiğini de geride bırakacak.