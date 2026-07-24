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Orta Doğu'da kriz tırmandı, altın kan kaybetti

Kızıldeniz'deki gerilim ve petrolün 100 doları aşmasıyla küresel piyasalarda enflasyon endişesi tırmandı. Kritik Fed kararı öncesi faiz baskısı altında kalan gram altın, ons fiyatındaki kan kaybıyla 6 bin 100 liraya kadar geriledi.

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Orta Doğu'da kriz tırmandı, altın kan kaybetti
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Perşembe günü yaşanan sert kayıpların ardından altın, cuma gününe de düşüşle başladı. Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'de Suudi tankerlerini vurması ve ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik "ağır askeri ceza" vaadiyle Brent petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması enflasyon kaygılarını körükledi.

Tırmanan enerji maliyetlerinin önümüzdeki haftaki Fed toplantısı öncesinde faizlerin yüksek kalacağı beklentisini güçlendirmesi altın üzerindeki baskıyı artırırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri sabit tutsa da eylül ayı için yeni bir artış kapısını açık bırakması da piyasalarca takip ediliyor.

Küresel taraftaki faiz baskısı ve petroldeki yükselişle birlikte uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 30 dolar civarına kadar geriledi. Onstaki bu kan kaybının iç piyasaya yansımasıyla birlikte, dün 6 bin 200 TL sınırının altına sarkan gram altın, cuma sabahı yaşanan düşüşle birlikte 6 bin 100 TL'nin hemen üzerinde işlem görüyor. Piyasalar, Orta Doğu'daki krizin seyrini ve haftaya gerçekleşecek kritik Fed faiz kararını beklemeyi sürdürüyor.

24 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.132,92₺ 6.134,22₺ %-0.37 07:30
Ons Altın $ 4.029,85$ 4.030,39$ %-0.48 07:30
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 129.450,00$ 129.550,00$ %0.00 17:07

24 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.134,24₺
Satış 6.140,28₺

24 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.029,85$
Satış 4.030,39$

24 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 129.450,00$
Satış 129.550,00$

24 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,37₺
Satış 87,38₺
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24 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,33₺ 47,35₺ %0.12 07:30
Euro (EUR) 53,91₺ 53,94₺ %0.20 07:30
Sterlin (GBP) 63,05₺ 63,09₺ %0.01 07:30
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24 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.00
Motorin 74.28
LPG 31.19

24 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.078
Değişim %-0,43

24 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 65.406$
Değişim %0,31
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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