Orta Doğu'da kriz tırmandı, altın kan kaybetti

Perşembe günü yaşanan sert kayıpların ardından altın, cuma gününe de düşüşle başladı. Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'de Suudi tankerlerini vurması ve ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik "ağır askeri ceza" vaadiyle Brent petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması enflasyon kaygılarını körükledi.

Tırmanan enerji maliyetlerinin önümüzdeki haftaki Fed toplantısı öncesinde faizlerin yüksek kalacağı beklentisini güçlendirmesi altın üzerindeki baskıyı artırırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri sabit tutsa da eylül ayı için yeni bir artış kapısını açık bırakması da piyasalarca takip ediliyor.

Küresel taraftaki faiz baskısı ve petroldeki yükselişle birlikte uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 30 dolar civarına kadar geriledi. Onstaki bu kan kaybının iç piyasaya yansımasıyla birlikte, dün 6 bin 200 TL sınırının altına sarkan gram altın, cuma sabahı yaşanan düşüşle birlikte 6 bin 100 TL'nin hemen üzerinde işlem görüyor. Piyasalar, Orta Doğu'daki krizin seyrini ve haftaya gerçekleşecek kritik Fed faiz kararını beklemeyi sürdürüyor.

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