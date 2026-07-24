Petrol fırlayınca ateşi düştü: Gümüş piyasası eriyor
Orta Doğu'da tırmanan kriz ve petrolün 100 doları aşmasıyla güçlenen faiz artırımı beklentileri gümüşü vurmayı sürdürüyor. Satış baskısıyla ons fiyatı 57 dolara çekilirken, gram gümüş cuma günü itibarıyla 87 liraya geriledi.
Orta Doğu'da tırmanan sıcak çatışmaların Brent petrolü 100 doların üzerine çıkarması ve tırmanan enflasyon kaygılarıyla haftaya yapılacak Fed toplantısı öncesinde faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, altınla birlikte gümüş piyasasını da vurmayı sürdürüyor. Güvenli liman talebine rağmen yüksek enflasyon ve faiz baskısının küresel piyasalarda yarattığı satış dalgası, gümüşteki geri çekilmeyi derinleştiriyor.
Son bir aydır 63 dolar ile 53 dolar arasında geniş bir bantta dalgalanan ons gümüş, küresel taraftaki satış baskısıyla birlikte 57 dolar seviyesine kadar geriledi. Yine son bir ayda 95 TL ile 83 TL arasında mekik dokuyan gram gümüş, cuma günü itibarıyla 87 TL seviyelerine kadar çekildi.
Piyasalar, gümüşün yönünü belirlemek için petrol fiyatlarını ve önümüzdeki hafta Fed'den gelecek kritik kararları odağına almış durumda.
24 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|87,37₺
|87,38₺
|%-0.24
|07:30
|Ons Gümüş $
|57,41$
|57,42$
|%-0.39
|07:30
24 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
24 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
24 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
24 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,33₺
|47,35₺
|%0.12
|07:30
|Euro (EUR)
|53,91₺
|53,94₺
|%0.20
|07:30
|Sterlin (GBP)
|63,05₺
|63,09₺
|%0.01
|07:30
24 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.00
|Motorin
|74.28
|LPG
|31.19