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Halk TV Ekonomi Petrol fırlayınca ateşi düştü: Gümüş piyasası eriyor

Petrol fırlayınca ateşi düştü: Gümüş piyasası eriyor

Orta Doğu'da tırmanan kriz ve petrolün 100 doları aşmasıyla güçlenen faiz artırımı beklentileri gümüşü vurmayı sürdürüyor. Satış baskısıyla ons fiyatı 57 dolara çekilirken, gram gümüş cuma günü itibarıyla 87 liraya geriledi.

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Petrol fırlayınca ateşi düştü: Gümüş piyasası eriyor
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Orta Doğu'da tırmanan sıcak çatışmaların Brent petrolü 100 doların üzerine çıkarması ve tırmanan enflasyon kaygılarıyla haftaya yapılacak Fed toplantısı öncesinde faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, altınla birlikte gümüş piyasasını da vurmayı sürdürüyor. Güvenli liman talebine rağmen yüksek enflasyon ve faiz baskısının küresel piyasalarda yarattığı satış dalgası, gümüşteki geri çekilmeyi derinleştiriyor.

Son bir aydır 63 dolar ile 53 dolar arasında geniş bir bantta dalgalanan ons gümüş, küresel taraftaki satış baskısıyla birlikte 57 dolar seviyesine kadar geriledi. Yine son bir ayda 95 TL ile 83 TL arasında mekik dokuyan gram gümüş, cuma günü itibarıyla 87 TL seviyelerine kadar çekildi.

Piyasalar, gümüşün yönünü belirlemek için petrol fiyatlarını ve önümüzdeki hafta Fed'den gelecek kritik kararları odağına almış durumda.

24 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 87,37₺ 87,38₺ %-0.24 07:30
Ons Gümüş $ 57,41$ 57,42$ %-0.39 07:30

24 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,37₺
Satış 87,38₺

24 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 57,41$
Satış 57,42$

24 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.134,24₺
Satış 6.140,28₺
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24 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,33₺ 47,35₺ %0.12 07:30
Euro (EUR) 53,91₺ 53,94₺ %0.20 07:30
Sterlin (GBP) 63,05₺ 63,09₺ %0.01 07:30
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24 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.00
Motorin 74.28
LPG 31.19

24 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.078
Değişim %-0,43

24 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 65.406$
Değişim %0,31
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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