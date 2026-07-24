Orta Doğu krizi kriptoyu da vurdu: Bitcoin sıkıştı kaldı

Orta Doğu'da ABD ve İran arasında tırmanan sıcak çatışmalar ve Brent petrolün 100 doları aşması, küresel piyasalarda risk iştahını düşürerek kripto paraları da baskı altına aldı. Toplam kripto piyasası değeri yüzde 0,65 gerilemeyle 2,31 trilyon dolara çekilirken, Bitcoin de 64 bin ile 65 bin dolar arasında dar bir bantta sıkışarak teknik engeller ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle ivme kaybediyor.

Piyasadaki dalgalanmalara rağmen hem teknik altyapıda hem de yasal süreçlerde önemli adımlar atılıyor. Goldman Sachs CEO’su David Solomon’un kripto piyasasına net kurallar getirmeyi amaçlayan yasa tasarısına destek vermesi, ABD’deki yasal belirsizliklerin aşılması adına kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Aynı zamanda BlackRock ve Coinbase’in Bitcoin geliştirme çalışmaları için 15 milyon dolarlık fon kurması ve Solana ağında dijitalleşen varlık hacminin 5,8 milyar dolara ulaşması, geleneksel finans devlerinin sektöre olan uzun vadeli güvenini ve ilgisini doğrulamaya devam ediyor.

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