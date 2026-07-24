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Halk TV Ekonomi Orta Doğu krizi kriptoyu da vurdu: Bitcoin sıkıştı kaldı

Orta Doğu krizi kriptoyu da vurdu: Bitcoin sıkıştı kaldı

Orta Doğu'daki gerilim ve Brent petrolün 100 doları aşması kripto varlıkları baskıladı. Bitcoin 64-65 bin dolar bandına sıkışırken, dev bankalar ve dev fonlar sektöre yatırımlarını sürdürüyor.

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Orta Doğu krizi kriptoyu da vurdu: Bitcoin sıkıştı kaldı
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Orta Doğu'da ABD ve İran arasında tırmanan sıcak çatışmalar ve Brent petrolün 100 doları aşması, küresel piyasalarda risk iştahını düşürerek kripto paraları da baskı altına aldı. Toplam kripto piyasası değeri yüzde 0,65 gerilemeyle 2,31 trilyon dolara çekilirken, Bitcoin de 64 bin ile 65 bin dolar arasında dar bir bantta sıkışarak teknik engeller ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle ivme kaybediyor.

Piyasadaki dalgalanmalara rağmen hem teknik altyapıda hem de yasal süreçlerde önemli adımlar atılıyor. Goldman Sachs CEO’su David Solomon’un kripto piyasasına net kurallar getirmeyi amaçlayan yasa tasarısına destek vermesi, ABD’deki yasal belirsizliklerin aşılması adına kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Aynı zamanda BlackRock ve Coinbase’in Bitcoin geliştirme çalışmaları için 15 milyon dolarlık fon kurması ve Solana ağında dijitalleşen varlık hacminin 5,8 milyar dolara ulaşması, geleneksel finans devlerinin sektöre olan uzun vadeli güvenini ve ilgisini doğrulamaya devam ediyor.

24 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 65.479$ %0.42 64.762$ 65.807$ -
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24 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

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币安人生 (币安人生) 0,6478 $ +%4,25
Injective (INJ) 5,37 $ +%4,53

24 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

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Sky (SKY) 0,05672 $ -%8,78
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Altın
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Satış 6.140,28₺
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24 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
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Satış 88,63₺
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24 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

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Dolar (USD) 47,34₺ 47,35₺ %0.12 10:40
Euro (EUR) 53,97₺ 53,98₺ %0.29 10:40
Sterlin (GBP) 63,19₺ 63,20₺ %0.20 10:40
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24 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.00
Motorin 74.28
LPG 31.19
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24 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.175
Değişim %0,69
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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