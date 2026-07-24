Borsada satış dalgası cuma gününe de taşındı: BIST 100 kritik sınırda

Borsa İstanbul'da perşembe gününe alıcılı bir seyirle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 14 bin 203,15 puana kadar tırmansa da bu kazanımlarını koruyamadı. Öğleden sonra etkisini artıran satış baskısıyla yönünü aşağı çeviren endeks, günü yüzde 0,43 değer kaybıyla tamamladı. Açılış seviyesine göre 61,18 puan gerileyen BIST 100, perşembe kapanışını 14 bin 077,67 puandan gerçekleştirdi.

Siyasi ve jeopolitik gerilimler ile küresel piyasalardaki satış baskısının gölgesinde BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe de kayıpla adım attı. Cuma sabahı açılışta yüzde 0,17 değer kaybeden endeks, 24,59 puan gerileyerek güne 14 bin 053,08 puandan başladı. Piyasalarda haftalık kapanış öncesinde 14 bin puan üzerindeki tutunma çabası ve gün içindeki seyir yakından takip ediliyor.