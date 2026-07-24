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Halk TV Ekonomi Kızıldeniz ateşi dövize sıçradı: Enflasyon kabusu kara bulutlar gibi piyasaya çöktü

Kızıldeniz ateşi dövize sıçradı: Enflasyon kabusu kara bulutlar gibi piyasaya çöktü

Kızıldeniz'deki gerilim ve tırmanan enflasyon kaygılarıyla ABD doları rekor tazeleyerek 47,34 liraya yükseldi. ECB'nin faiz kararıyla güçlenen euro 53,93 liradan işlem görürken, sterlin haftanın son gününe 63,08 liradan girdi.

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Kızıldeniz ateşi dövize sıçradı: Enflasyon kabusu kara bulutlar gibi piyasaya çöktü

Kızıldeniz'deki sıcak gelişmelerin Brent petrolü yeniden 100 doların üzerine fırlatması, küresel enflasyon kaygılarını ve ABD faizlerinin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini artırdı. ABD 2 yıllık tahvil getirilerindeki yükselişin de desteğiyle dolar endeksi tırmanışını sürdürerek 101,410 puan seviyesine ulaştı.

Küresel çaptaki bu güçlenme ve Türk lirasındaki değer kaybıyla birlikte dolar, yaklaşık 10 kuruş birden yükselip 47,34 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu bir kez daha tazeledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son faiz kararı ve Eylül ayında yeni bir faiz artırımı ihtimalini masada tutması euroya güç vermeye devam ediyor. ECB kararları sonrasında yaşanan değer kaybını telafi eden euro, 53,93 TL seviyelerinden işlem görerek 54 TL üzerindeki tarihi rekor seviyelerine yakın seyrini koruyor.

İngiltere'de yeni başbakanın göreve gelmesinin ardından değer kaybı yaşayan sterlin ise haftanın son işlem gününe girerken hafif bir geri çekilmeyle 63,08 TL seviyesinden işlem görüyor.

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24 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
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Satış 47,35₺

24 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,91₺
Satış 53,94₺

24 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 63,05₺
Satış 63,09₺

24 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
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Satış 6.140,28₺
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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