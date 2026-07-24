Kızıldeniz ateşi dövize sıçradı: Enflasyon kabusu kara bulutlar gibi piyasaya çöktü

Kızıldeniz'deki sıcak gelişmelerin Brent petrolü yeniden 100 doların üzerine fırlatması, küresel enflasyon kaygılarını ve ABD faizlerinin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini artırdı. ABD 2 yıllık tahvil getirilerindeki yükselişin de desteğiyle dolar endeksi tırmanışını sürdürerek 101,410 puan seviyesine ulaştı.

Küresel çaptaki bu güçlenme ve Türk lirasındaki değer kaybıyla birlikte dolar, yaklaşık 10 kuruş birden yükselip 47,34 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu bir kez daha tazeledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son faiz kararı ve Eylül ayında yeni bir faiz artırımı ihtimalini masada tutması euroya güç vermeye devam ediyor. ECB kararları sonrasında yaşanan değer kaybını telafi eden euro, 53,93 TL seviyelerinden işlem görerek 54 TL üzerindeki tarihi rekor seviyelerine yakın seyrini koruyor.

İngiltere'de yeni başbakanın göreve gelmesinin ardından değer kaybı yaşayan sterlin ise haftanın son işlem gününe girerken hafif bir geri çekilmeyle 63,08 TL seviyesinden işlem görüyor.

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