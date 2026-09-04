ABD'den Türk bankasına İran yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ekonomik baskı kampanyasını genişleterek Türkiye merkezli bir yatırım bankası ve bağlı şirketlerine yaptırım uyguladı. Bakanlık, İstanbul merkezli Golden Global Yatırım Bankası, Golden Global Portföy Yönetimi ve Golden Global Varlık Kiralama şirketlerini, Çin ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü arasındaki ticareti kolaylaştırdıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

YAPTIRIMLAR VE ÖZEL LİSANS

ABD Hazinesi'ne bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), üç şirketi de Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesine ekleyerek dolar tabanlı finansal sistemden izole etti. Ayrıca, söz konusu şirketlerle yapılan işlemlerin tasfiyesine izin vermek için genel bir lisans yayımladı.

BESSENT'TEN AÇIKLAMA

Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı açıklamada, "Kim olduğunuzu, nerede olduğunuzu biliyoruz. İran yılanının başını gömmek için müttefiklerimizle birlikte harekete geçmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan, bu adımın, İran ve Devrim Muhafızları ile ticareti kolaylaştırdığı düşünülen kurumlara yönelik net bir mesaj olduğunu vurguladı.