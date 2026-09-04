ABD ordusunu dolandıran Türk'ün başına ödül konuldu! Sahte parçaları Türkiye'de ürettirip ürettirip satmış

ABD’de federal makamların yıllardır peşinde olduğu Türk vatandaşı Onur Şimşek, FBI’ın yeni “En Çok Aranan Dolandırıcılar” listesinde yer aldı. Hakkında çok sayıda federal suçlama bulunan Şimşek’in yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler karşılığında 150 bin dolara kadar ödül verileceği duyuruldu. ABD makamları, firari şüphelinin Türkiye’de bulunduğuna inanıyor.

Şimşek’i hedef haline getiren soruşturmanın merkezinde ise ABD ordusunun tedarik sistemi yer aldı. Federal savcılığa göre Şimşek ve bağlantılı kişiler, 2019-2022 yılları arasında Florida’daki bir şirket aracılığıyla Savunma Bakanlığı (Pentagon) için askeri parça tedarik etti. Ancak soruşturma ilerledikçe şirketin üretim kapasitesi ve parçaların menşei konusunda yetkililere gerçeğe aykırı bilgiler verildiği iddia edildi.

ABD ŞARTLARINA UYGUN İZLENİMİ VERDİ

ABD makamlarının suçlamalarına göre parçalar Türkiye’de üretilmesine rağmen, ABD’de gerekli standartları karşılayan bir üretim tesisinden çıkmış gibi gösterildi. Ürünlerin ülkeye getirildikten sonra yeniden paketlendiği ve bu yöntemle Amerikan üretim şartlarına uygunmuş izlenimi oluşturulduğu öne sürüldü.

8 FARKLI SUÇTAN ARANIYOR

Soruşturmanın bir diğer kritik ayağını ise belgeler oluşturuyor. Savunma Suçları Soruşturma Servisi, Şimşek’in Savunma Lojistik Ajansı’na sahte sertifikalar sunduğunu ve bu yolla standartların altında olduğu ileri sürülen parçaların ABD ordusunun tedarik zincirine dahil edilmesini sağladığını belirtti.

Şimşek karşı karşıya olduğu suçlar şu şekilde:

ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmak,

elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak,

elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık,

kara para aklamak için komplo kurmak,

kara para aklamak,

ihracat kontrolü ihlallerinde bulunmak için komplo kurmak,

2018 tarihli İhracat Kontrol Reformu Yasası’nı ihlal etmek,

Silah İhracatı Kontrol Yasası’nı ihlal etmek.

DAHA ÖNCE DE YASAKLANMIŞTI

Dosyada Şimşek açısından dikkat çeken ayrıntılardan biri, ABD hükümetiyle çalışma geçmişi. Başsavcılık, Şimşek’in 2018 yılında ABD hükümetiyle ticari faaliyet yürütmesinin yasaklandığını açıkladı. Buna rağmen ilerleyen dönemde askeri parça sözleşmelerine dahil olduğu ve yasağı aşarak yeni bir tedarik ağı oluşturduğu iddia edildi.

SIRADAN BİR VAKA DEĞİL

ABD'li yetkililer, olayın sıradan bir ticari dolandırıcılık dosyası olmadığını vurguladı. FBI Tampa Özel Ajanı Rodney E. Crawford, standart dışı parçaların askeri sisteme sokulmasının ulusal güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Yetkililere göre soruşturma sayesinde hassas teknolojilerin ve fikri mülkiyetin yanlış ellere geçmesi önlendi.

Şimşek hakkında dolandırıcılık ve dolandırıcılık komplosu, elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık, kara para aklama, ihracat kontrolü ihlalleri ve Silah İhracat Kontrol Yasası’nı ihlal etme gibi çok sayıda suçlama bulunuyor. Federal mahkeme de hakkında 25 Ekim 2023’te yakalama kararı çıkardı.

Şimdi ise FBI, Şimşek’in bulunması için kamuoyunun yardımını talep etti. Kurum, yeni oluşturulan aranan dolandırıcılar listesinde yer verdiği Türk vatandaşının yakalanmasını sağlayabilecek bilgiler için 150 bin dolara kadar ödül teklif ederken ABD makamlarının Şimşek’in Türkiye’de olduğuna inanması ise soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri olarak öne çıktı.