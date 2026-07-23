ABD'den İran'a bir tehdit daha! "Ödedikleri bedel her geçen gün büyüyecek"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler'de gerçekleştirilen 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İran ile devam eden gerilime değinen Rubio, Tahran yönetiminin son dönemde hem doğrudan hem de aracı ülkeler üzerinden Washington ile temas kurmaya çalıştığını iddia etti.

Rubio, İran'ın bir anlaşma yapılmasını istediğini ancak geçmiş deneyimlerin ABD'nin güvenini zedelediğini savundu. İran yönetiminin imzaladığı anlaşmalara sadık kalmadığını veya daha sonra şartları değiştirmeye çalıştığını öne süren ABD'li bakan, bunun Tahran'ın kalıcı bir uzlaşmaya hazır olmadığını gösterdiğini söyledi. İran'ın bu nedenle her geçen gün daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Rubio, "Ödedikleri bedel her gece daha da büyüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"ARTIK MESAJ İLETECEK ÜLKE KALMADI"

İran'ın askeri ve ekonomik açıdan ciddi kayıplar yaşadığını savunan Rubio, ülkenin savunma sanayisine ait altyapının büyük zarar gördüğünü, füze rampaları ile radar sistemlerinin hedef alındığını ve bunun milyarlarca dolarlık maliyete yol açtığını ileri sürdü. İran ekonomisinin de ağır baskı altında olduğunu söyleyen Rubio, bu şartlar altında Tahran'ın sürekli anlaşma arayışına girdiğini iddia etti.

İran'ın yalnızca doğrudan değil, üçüncü ülkeler aracılığıyla da Washington'a mesaj göndermeye çalıştığını öne süren Rubio, "Bize ve çeşitli ülkelere sürekli mesaj iletiyorlardı. Artık bunu yapabilecekleri bir ülke de kalmadı" ifadelerini kullandı.

"KAYNAKLARINI YANLIŞ HARCIYORLAR"

Konuşmasında İran yönetimini ekonomik tercihleri nedeniyle de eleştiren Rubio, ülkenin sahip olduğu doğal kaynaklar sayesinde Ortadoğu'nun en güçlü ekonomilerinden biri olabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. Buna karşın Tahran'ın kaynaklarını Hizbullah, Hamas, Husiler ve Şii milis grupları gibi yapılara aktardığını iddia eden Rubio, İran'ın dünya genelinde terörü desteklediğini, insansız hava araçları ve füze üretimine yatırım yaptığını, ayrıca nükleer programını sürdürdüğünü öne sürdü.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYORUZ"

Basın toplantısında Rubio'ya, ABD'nin İran'da rejim değişikliği hedefleyip hedeflemediği de soruldu. Bu soruya kısa bir yanıt veren ABD Dışişleri Bakanı, Washington'ın önceliğinin İran'da yönetimi değiştirmek olmadığını belirterek, temel hedeflerinin ülkenin nükleer kapasitesini ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti. Rubio, "Bizim istediğimiz İran'ın nükleer silah programından arındırılmasıdır." dedi.