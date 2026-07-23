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Halk TV Dünya İran'dan savaşı genişletme sinyali: ABD'ye üslerinizi açarsanız saldırgan sayarız

İran'dan savaşı genişletme sinyali: ABD'ye üslerinizi açarsanız saldırgan sayarız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi "göze göz" doktrinini vurgulayarak, İran'a yönelik saldırılara sert karşılık verileceğini belirtti. Üslerini açan ülkelerin saldırgan sayılacağını söyleyerek savaşı genişletmeye hazır olduklarının sinyalini verdi.

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İran'dan savaşı genişletme sinyali: ABD'ye üslerinizi açarsanız saldırgan sayarız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, Avrupa ülkelerine yönelik tehdit içeren açıklamalarda bulundu. Gharibabadi, savaşların ABD için stratejik bir kazanım sağlamadığını, aksine bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehlikeye attığını ifade etti.

AVRUPA'YA TEHDİT

Gharibabadi, Avrupalı hükümetlere, üslerini ve topraklarını saldırgana açmaları halinde kendilerinin de saldırgan devletler haline geleceğini anlamaları gerektiğini söyledi.

"GÖZE GÖZ" DOKTRİNİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran'ın savunma doktrininin net olduğunu vurgulayarak, "göze göz" anlayışını savundu. Erakçi, "İran'a yönelik her türlü saldırı, altyapıya yönelik olanlar da dahil, güçlü ve kararlı bir yanıtla karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

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HEDEF ALINABİLECEK ÜLKELER

Erakçi, İran'a yönelik saldırıya katkıda bulunan herkesin, yardım türüne bakılmaksızın meşru hedef olarak değerlendirileceğini belirtti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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