ABD'de uçuşlar durdu! Binlerce yolcu havalimanlarında kaldı

ABD'nin kuzeydoğusundaki hava ulaşımı, Philadelphia'daki kritik hava trafik kontrol merkezinde yaşanan peş peşe iletişim sorunları nedeniyle saatlerce büyük bir kaos yaşadı. Philadelphia Terminal Radar Yaklaşım Kontrol Merkezi'ndeki (TRACON) ana iletişim devresinin arızalanmasının ardından devreye girmesi beklenen yedek fiber optik hattın da New Jersey'deki bir inşaat çalışması sırasında kesilmesi, bölgedeki hava trafiğini ciddi şekilde sekteye uğrattı.

6 HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), güvenliği sağlamak amacıyla aralarında Newark Liberty, Philadelphia International, John F. Kennedy (JFK), LaGuardia, Teterboro ve Westchester County havalimanlarının bulunduğu altı havalimanında uçuşlara geçici kısıtlamalar getirdi.

Kesintiden özellikle Newark Havalimanı ağır etkilendi. Uçuş takip verilerine göre Newark'ta gecikmeler yaklaşık 170 dakikaya kadar çıkarken, Philadelphia'da ortalama gecikme yaklaşık 60 dakika oldu. Newark'ta 600'den fazla uçuş iptal edilirken, havada bulunan bazı uçaklar da farklı havalimanlarına yönlendirildi. Reuters'a göre gün boyunca ABD genelinde yaklaşık 7 bin uçuş gecikti veya iptal edildi.

ANA HAT ARIZALANDI, YEDEK HAT KESİLDİ

FAA Başkanı Bryan Bedford, krizin Philadelphia TRACON'daki ana iletişim devresinin arızalanmasıyla başladığını açıkladı. Sistem, bağlantının kesilmesinin ardından yedek hatta geçmeye çalıştı ancak yedek sistemin bağlı olduğu fiber optik kablonun da zarar gördüğü ortaya çıktı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ise New Jersey'deki fiber optik hattın bir inşaat çalışması sırasında yanlışlıkla kesildiğini bildirdi. New Jersey Transit de daha sonra yaptığı açıklamada, New Brunswick ile North Brunswick arasındaki Delco Lead projesinde çalışan bir inşaat ekibinin fiber optik kabloyu kazara kestiğini doğruladı. Şirket, kablonun ana sistem arızalandığında kullanılmak üzere yedek görevi gördüğünü belirtti.

Böylece hava trafik kontrol sisteminde aynı anda hem ana iletişim bağlantısı hem de yedek hat devre dışı kaldı. Bu durum, özellikle Newark'ın hava trafiğinin yönetildiği Philadelphia TRACON bölgesinde uçuşların güvenli şekilde sürdürülebilmesini zorlaştırdı.

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI AMA GECİKMELER SÜRÜYOR

Teknik ekiplerin müdahalesiyle iletişim hatları onarıldı ve LaGuardia ile Philadelphia'da uçuşlar yeniden başladı. Newark, JFK ve diğer havalimanlarında da operasyonlar kademeli olarak normale döndü. Ancak iptal ve gecikmelerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle ulaşımın tamamen normale dönmesinin zaman alacağı belirtildi.

Duffy, hatların onarılmasının ardından kuzeydoğudaki havalimanlarında operasyonların yeniden başladığını açıkladı. FAA ise tüm sistemlerin güvenli ve istikrarlı şekilde çalıştığından emin olunmadan hava trafiğinin tamamen eski kapasitesine döndürülmeyeceğini bildirdi.

Yetkililer, yolculara havalimanına gitmeden önce uçuşlarının güncel durumunu havayolu şirketlerinden kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Yaşanan kesinti, ABD'nin hava trafik kontrol altyapısındaki iletişim sistemlerinin güvenilirliği konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Philadelphia TRACON daha önce de özellikle Newark uçuşlarını etkileyen iletişim ve ekipman sorunları nedeniyle FAA'nın radar ve iletişim altyapısında yenileme çalışmalarına konu olmuştu.