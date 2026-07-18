ABD'de parazit alarmı! 30'dan fazla eyalette rekor vaka

ABD’de bağırsak enfeksiyonuna yol açan Cyclospora paraziti nedeniyle görülen vakalar son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülke genelinde 30’dan fazla eyalette vaka tespit edilirken, sağlık otoriteleri salgının kaynağını belirlemek için kapsamlı soruşturma yürütüyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre salgının merkezi olarak öne çıkan Michigan’da 5 binden fazla doğrulanmış vaka bulunuyor. Diğer eyaletlerde ise 2 bini aşkın olası ve şüpheli vaka bildirildi. Salgın nedeniyle Michigan’da 100’den fazla kişi hastaneye kaldırılırken, şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.

GIDA TEDARİK ZİNCİRİ İNCELEME ALTINDA

Soruşturmayı yürüten ABD gıda ve ilaç dairesi (FDA) bazı vakaların ortak bir gıda tedarik zinciri ile bağlantılı olabileceğini açıkladı. İncelemelerde, 5 eyalette faaliyet gösteren bir fast food restoran zincirine gönderilen Meksika menşeli iceberg marulların dikkat çektiği belirtildi. Yetkililer, söz konusu marulların tek bir tedarikçiden geldiğini tespit ederken, ürünlerin başka restoranlar ve marketlere ulaşıp ulaşmadığını da araştırıyor.

Kaliforniya merkezli Taylor Fresh Foods ise analizlerde adı geçen üretici ile bağlantılı tüm iceberg marullarını gönüllü olarak ABD pazarından çektiğini duyurdu.

TEK KAYNAKTAN BULAŞMAMIŞ OLABİLİR

Uzmanlar ise son dönemde görülen Cyclospora vakalarının tek bir kaynaktan kaynaklandığını belirterek soruşturmanın genişletilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Michigan‘da yürütülen incelemelerde hastalanan çok sayıda kişinin soruşturmaya konu olan restoran zincirinde yemek yemediğinin belirlenmesi üzerine aynı ürünlerin farklı satış noktalarına dağıtılmış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.



PARAZİT NASIL BULAŞIYOR?

Cyclospora, çoğunlukla dışkı ile kirlenmiş sulama suyuna temas eden meyve ve sebzeler aracılığıyla bulaşıyor. Uzmanlar hastalığın çoğu vakada antibiyotik tedavisi ile kontrol altına alın bildiğini belirtiyor.