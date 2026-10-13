ABD'de lunapark faciası: Hız treninden düştü kurtarılamadı

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Six Flags eğlence parkındaki hız trenlerinden birinde meydana gelen olayda bir kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi yaralandı. CBS'in resmi kaynaklara dayandırdığı habere göre, olay yerel saatle 16.00'dan kısa süre önce meydana geldi. Cobb County Polis Departmanı olayı doğruladı ancak hangi hız treninde meydana geldiğini açıklamadı.

GOLIATH ADLI OYUNCAK KAPATILDI

Kameralar, parktaki "Goliath" adlı oyuncağın kapatıldığını ve ziyaretçilerin hız treni rayının en yüksek noktasından acil çıkış merdivenleri kullanılarak tahliye edildiğini görüntüledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

GÖRGÜ TANIĞI: ADAMIN HIZ TRENİNDEN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK

Atlanta'daki WXIA-TV televizyonuna konuşan görgü tanıkları, adamın hız treninden düştüğünü gördüklerini söyledi. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, olayın meydana geldiği oyuncağa ilişkin detaylı açıklama yapmadı.