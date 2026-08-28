Lunaparkta hız treni dehşeti! İki kadın beyin kanaması geçirdi, biri hâlâ komada

ABD California'daki Six Flags Magic Mountain eğlence parkında adrenalin tutkunlarının gözde araçlarından biri olan X2, peş peşe yaşanan iki ciddi olayla gündeme geldi. Temmuz ayında araca binen iki kadının farklı tarihlerde bilincini kaybederek hastaneye kaldırılması, roller coaster'ın güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İlk olayda 40 yaşındaki Pamela Guillen, X2'nin hareketleri sırasında başını baş desteğine birkaç kez çarptığını ve kısa süre sonra rahatsızlandığını anlattı. Trenden indikten sonra kusmaya başlayan Guillen, ardından bilincini kaybetti. Hastanede yapılan müdahalede beyninde ciddi kanama ve basınç tespit edilirken, basıncı düşürmek amacıyla kafatasının bir bölümü çıkarıldı. Yaklaşık iki hafta sonra gözlerini açan Guillen'ın konuşma yetisinin büyük bölümünü kaybettiği belirtildi.

DURUMU KRİTİK

İlk vakadan yalnızca altı gün sonra bu kez 25 yaşındaki Naomi Greer-Wilkinson'ın X2'ye bindikten sonra bilincini yitirdiği bildirildi. Hastaneye kaldırılan genç kadın beyin ameliyatı geçirirken, ailesi durumunun kritik olduğunu ve halen komada bulunduğunu açıkladı. Greer-Wilkinson'ın yaşamını sürdürebilmesi için solunum cihazı ve beslenme tüpüne ihtiyaç duyduğu belirtildi.

BENZER OLAYLAR DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

CNN'in ulaştığı tıbbi kayıtlar ise X2 ile bağlantılı yaralanmaların yalnızca bu iki olayla sınırlı olmadığını ortaya koydu. Geçmiş yıllara ait kayıtlarda, araçta yaşanan olayların ardından çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı, bazı yolcuların ise kalıcı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı görüldü. Kayıtlarda X2 ile bağlantılı iki ölüm vakası da yer aldı.

EĞLENCE PARKI SUÇLAMALARI REDDETTİ

X2'nin güvenliği daha önce açılan davalarda da gündeme geldi. Six Flags, savunmalarında aracın oluşturduğu kuvvetlerin, kullanım talimatlarına uyan yolcularda travmatik beyin hasarına neden olacak düzeyde olmadığını ileri sürdü. Şirket ayrıca eğlence araçlarında bulunan ve yolcular tarafından kabul edilen “doğal risklere” dikkat çekti.

YÖNETİM PARKI KAPATMA KARARI ALDI

Öte yandan 2022'de X2'ye bindikten birkaç gün sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Christopher Hawley'nin ailesi tarafından açılan haksız ölüm davası da taraflar arasında anlaşmayla sonuçlandı. Davada Hawley'nin ağır subdural hematom geçirdiği öne sürülmüştü.

Park yönetimi X2'nin 12 Temmuz'da kapatıldığını doğrularken, aracın neden hizmet dışı bırakıldığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Six Flags Magic Mountain ve S&S Worldwide Inc.'den olaylarla ilgili açıklama talep edildi.