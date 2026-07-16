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ABD'de İsrail oylaması: Askeri yardımın kesilmesi reddedildi

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e yıllık 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesini öngören tasarıyı reddetti. Demokratlar arasında tasarıya yönelik keskin bir görüş ayrılığı yaşandı.

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ABD'de İsrail oylaması: Askeri yardımın kesilmesi reddedildi

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e yapılan yıllık 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesini öngören yasa tasarısını yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla reddetti.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie tarafından sunulan yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada tasarıya 104 üye "evet" oyu verirken, 314 üye "hayır" yönünde tercihte bulundu.

Ayrıca 10 üye oylamada "çekimser" oy kullandı.

DEMOKRAT PARTİ ÜYELERİ GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞADI

Oylamada dikkat çeken en önemli detaylardan biri, Demokratlar arasında yaşanan belirgin ayrışma oldu. Temsilciler Meclisindeki Demokratların lideri Hakeem Jeffries'in "hayır" oyu vermesi öne çıkarken, ABD medyasında yer alan haberlere göre Demokrat üyeler tasarı konusunda ikiye bölündü.

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Oylama sonuçlarına göre 103 Demokrat üye "evet" oyu kullanırken, 98 Demokrat ise "hayır" oyu verdi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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