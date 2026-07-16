Trump yönetimi vize sürelerini kısaltıyor: Öğrenci ve gazeteciler etkilenecek

Trump yönetimi, yabancı öğrenciler, kültürel değişim ziyaretçileri ve gazeteciler için uygulanan vize sürelerini kısaltmaya yönelik yeni bir adım attı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan nihai kurala göre, söz konusu vize türleri için artık sabit bir süre sınırlaması getiriliyor.

ÖĞRENCİ VE DEĞİŞİM VİZELERİNE SÜRE SINIRI

Mevcut uygulamada program süresi veya istihdam süresi boyunca geçerli olan vizeler için yeni dönemde sabit süreler belirleniyor. Yapılan düzenlemeye göre F ve J tipi öğrenci ve değişim vizelerinin süresi dört yıldan uzun olmayacak. I tipi gazeteci vizeleri için süre 240 günle sınırlandırıldı; Çin vatandaşları için ise bu süre 90 gün olarak belirlendi.

Yürürlüğe giriş tarihi, Kongre incelemesine tabi olmak kaydıyla, federal resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 60 gün olarak duyuruldu. Düzenleme kapsamında, belirtilen sürelerin ötesinde kalmak isteyen vize sahiplerinin İç Güvenlik Bakanlığı'na uzatma başvurusunda bulunmaları veya yurt dışına çıkış yapıp yeniden giriş prosedürlerini tamamlamaları gerekecek.

BAKANLIK: "DENETLEME KAPASİTESİ ZORLANIYOR"

İç Güvenlik Bakanlığı, bu karara gerekçe olarak vize başvurularındaki dramatik artışı gösterdi. Bakanlık verilerine göre 2024 yılında 1,8 milyondan fazla öğrenci vizesi başvurusu yapıldı ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 11'den fazla bir artış anlamına geliyor. Ayrıca 1 Ekim 2023'te başlayan 2024 mali yılında 500 binden fazla değişim öğrencisine ve 37 bin 300 medya mensubuna vize verildiği açıklandı.

Bakanlık, ziyaretçi sayısındaki bu artışın ABD'de bulundukları süre boyunca bu göçmen olmayan kişileri izleme ve denetleme yetenekleri için bir zorluk teşkil ettiğini vurguladı. Ayrıca öğrencilerin ve değişim programı katılımcılarının vizeleriyle on yıllarca ABD'de kaldığı birçok örneğin bulunduğunu ifade etti.

TRUMP YÖNETİMİNİN GÖÇ POLİTİKALARININ YENİ ADIMI

Ocak 2025'te göreve başlayan Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, daha önce de yasal göçmenliğe yönelik denetimleri sıkılaştıran geniş kapsamlı politikalar uygulamaya koymuştu. Bu yeni adımın uluslararası öğrenciler, değişim programı çalışanları ve yabancı basın mensupları için yeni engeller yaratacağı değerlendiriliyor.

Yönetim, daha önce de ideolojik görüşler nedeniyle öğrenci vizelerinin ve oturma izinlerinin iptal edilmesi gibi uygulamalarla dikkat çekmişti.