ABD'de alarm! 39 milyon kişiye sel uyarısı yapıldı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

ABD'nin Maryland, Pensilvanya, Delaware, New Jersey, Connecticut ve New York eyaletlerinde yaşayan yaklaşık 39 milyon kişi, sel tehlikesine karşı uyarıldı.

NBC News'in haberine göre, Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ABD'nin doğu bölgelerinde etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olabileceği ani sel baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Yaklaşık 39 milyon kişiyi kapsayan uyarı doğrultusunda Maryland, Pensilvanya, Delaware, New Jersey, Connecticut ve New York'un bazı bölgelerinde sel riskine karşı tedbirler artırıldı.

BODRUM KATTA YAŞAYANLARA UYARI

New York Şehri Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kentte özellikle doğu bölgelerinde etkili olması beklenen şiddetli yağışlara karşı geçici sığınakların hazırlandığı bildirildi.

New York'ta bodrum katlarda yaşayan bölge sakinlerine, olası sel riskine karşı geceyi daha yüksek kesimlerde geçirmeleri yönünde tavsiyede bulunuldu. (AA)