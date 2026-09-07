10 gün boyunca çamur dolu enkazın içinde hayatta kaldı! Nepal'deki mucize kurtuluş anbean kaydedildi

Nepal'i vuran büyük felaketin ardından arama-kurtarma ekipleri, günler geçmesine rağmen enkaz altında yaşam belirtisi aramayı sürdürüyor. Bu çalışmalar sırasında Betrawati bölgesinde ortaya çıkan bir gelişme, umutların tamamen tükenmemesi gerektiğini bir kez daha gösterdi.

AİLESİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU

64 yaşındaki Chandika Kumari Shrestha, 26 Ağustos'ta Bhotekoshi Nehri havzasında meydana gelen ve geniş çaplı sel ile çamur akışlarına yol açan felaket sırasında kayboldu. Dört katlı evinin büyük bölümü su, çamur ve enkazın altında kalırken Shrestha'dan günler boyunca haber alınamadı. Ailesi, hayatını kaybettiğini düşünerek geleneksel yas ritüellerine başladı.

Ancak arama ekiplerinin çalışması sırasında her şey değişti. Polis memuru Mahendra Darnal ve beraberindeki ekip, selin sürüklediği binanın kalıntıları arasında çalışma yürüttüğü sırada bir ses duydu. Enkazın altından gelen sesin ardından ekipler bölgeye yoğunlaştı ve Shrestha'nın hâlâ hayatta olduğunu belirledi.

45 DAKİKALIK OPERASYONLA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Kurtarma ekipleri, yoğun balçık ve sertleşmiş çamur tabakasının oluşturduğu enkazın içinde kadının bulunduğu dar boşluğa ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından Shrestha, sıkıştığı bölümden çıkarıldı.

Kurtarıldığında bilinci tam olmayan Shrestha, helikopterle askeri bir tesise götürülerek ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra sağlık durumunun değerlendirilmesi için hastaneye sevk edildi. Nepal'deki yerel kaynaklar, kadının enkaz altında nasıl hayatta kaldığına ilişkin ayrıntıların henüz netleşmediğini bildirdi. Ancak Shrestha'nın, yıkıntılar arasında oluşan küçük bir hava boşluğunda yaşamını sürdürmüş olabileceği belirtildi.

BİNALAR HEYELANIN ALTINDA KALDI

Betrawati, felaketin en ağır yıkıma uğrattığı bölgelerden biri oldu. Sel suları ve beraberinde taşıdığı devasa miktardaki kaya, toprak ve moloz, yerleşim yerlerinin büyük bölümünü adeta toprağa gömdü. Bazı binaların kalıntıları beton gibi sertleşen çamur tabakasının altında kaldı. Ekipler, iş makinelerinin yanı sıra kürek, özel ekipman ve dinleme yöntemleri kullanarak enkaz altında kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor.

10 GÜN SONRA GELEN İKİNCİ MUCİZE

Shrestha'nın kurtarılmasından yalnızca kısa süre önce, Nepal'in hidroelektrik tesislerinden birinde de benzer bir kurtarma yaşandı. Çin vatandaşı Luhaitao, Upper Trishuli-1 Hidroelektrik Projesi'ndeki bir tünelin yaklaşık 225 metre içerisinde, felaketin üzerinden 10 gün geçtikten sonra canlı bulundu.

Nepal ordusu ve yabancı uzmanlardan oluşan ekip, tünelde mahsur kalan Luhaitao'ya ulaşarak onu dışarı çıkardı. Yetkililer, kurtarılan kişinin sağlık kontrolünden geçirildiğini açıkladı. Bu kurtarma, sel felaketinin ardından tünellerde mahsur kaldığı düşünülen yüzlerce kişi için de yeni umut oluşturdu.

YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ HALA KAYIP

26 Ağustos'ta Himalayalar'daki bir buzul ve kaya kütlesinin çökmesiyle başlayan felaket, nehir vadilerinde devasa sel ve çamur akışlarına neden oldu. Nepal'in resmi verilerine göre 13 binden fazla kişi kurtarılırken, yaklaşık 5 bin kişinin akıbeti henüz belirlenemedi. 1.341 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıplar arasında yaklaşık 600 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu bildirildi.

Arama çalışmalarının özellikle hidroelektrik santrallerinin tünellerinde yoğunlaştırıldığı belirtildi. Yetkililer, bazı tesislerde yüzlerce çalışanın mahsur kalmış olabileceğini değerlendirirken Nepal'e Çin, Hindistan, Güney Kore, ABD ve Malezya dahil birçok ülkeden ekip ve ekipman desteği ulaştırılıyor.