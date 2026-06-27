ABD saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama: Ateşkes ihlal edildi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırıya ilişkin, "ABD, müzakerelerin ortasında İran'a bir kez daha saldırdı. Başarısız ABD Başkanı (Donald Trump), müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi" dedi. İran devlet televizyonu, Sirik kentinde bir iletişim kulesi yakınına iki füzenin isabet ettiğini bildirdi.

AZİZİ: "BAŞARISIZ ABD BAŞKANI, MÜZAKERE İLKELERİNE BAĞLILIĞI OLMADIĞINI GÖSTERDİ"

Azizi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, müzakerelerin ortasında İran'a bir kez daha saldırdı. Başarısız ABD Başkanı (Trump), müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi. Bu pervasız ateşkes ihlali, her zamanki gibi, onların geri adım atmasına ve pişmanlığa yol açacak. Suçlama oyunu artık işe yaramıyor."

SİRİK KENTİNE FÜZE SALDIRISI

İran devlet televizyonu, ABD'nin Sirik kentine düzenlediği saldırıda bir iletişim kulesi yakınına iki füzenin isabet ettiğini bildirdi. İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını duyurmuştu.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu belirtilmişti. CENTCOM, operasyonun "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini vurguladı.

(AA)